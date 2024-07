Cosa fare con i bambini nel weekend del 5, 6 e 7 luglio tra Varese e provincia

Al netto di qualche pioggia prevista sabato e domenica, questo secondo weekend d’estate ha tutto ciò che occorre per godere della bella stagione all’aria aperta in famiglia tra feste di piazza e nei boschi, spettacoli e qualche escursione.

Sarà anche l’occasione per celebrare, con un po’ di ritardo, il solstizio d’estate.

EVENTI

SOMMA LOMBARDO – Venerdì sera dalle ore 18 si celbra La Notte di San Giovanni nel bosco incantato all’ombra del Lazzaretto di Somma Lombardo. La festa per il solstizio d’estate, saltata per il maltempo, viene riproposta il 5 luglio tra tradizioni, erbe e libri stregati da scoprire tra giochi, storie e laboratori con l’associazione La casa di Mago Merlino. Partecipazione gratuita – Qui tutto il programma

TRADATE – La nuova giornata di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone giochi, passeggiate e viaggi spaziali tra le stelle d’estate all’EcoPlanetario – Scopri qui come partecipare

LAVENO MOMBELLO – È tutto pronto per la quarta edizione dal 5 al 7 luglio della manifestazione Slow Lake, festival di sport, cultura e tradizioni promosso dal Cast che propone a bambini e famiglie storie e giochi d’acqua ed escursioni su imbarcazioni tradizionali – Tutto il programma

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona si prepara il gran finale del Palio dei Castelli tre giorni di gare nel weekend all’interno dell’accampamento medievale. In programma il corteo in costume, ristoro e animazione a Monteruzzo, la corsa delle botti e fuochi d’artificio – Qui tutti i dettagli

CARAVATE – Due giorni di divertimento, spettacoli e tanta musica per tutte le età in una location immersa nel verde. Torna Summer Days – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Il 6 luglio la tanto attesa Mezzanotte Bianca a partire dalle 17 con una serie di attività per tutte le età – Il programma

ARCISATE – Festa dell’atletica ad Arcisate: un weekend di sport, divertimento e buon cibo. Sabato 6 e domenica 7 luglio Arcisate ospiterà la tanto attesa Festa dell’Atletica, un evento imperdibile per grandi e piccini – Tutto il programma

CARDANO AL CAMPO – Torna la “Festa del Ciclismo” dal 28 giugno al 7 luglio la festa del ciclismo, un evento imperdibile organizzato dal Club Ciclistico Cardanese. un’occasione unica per divertirsi all’aria aperta, incontrare amici e famiglie, e promuovere l’uso della bicicletta – Il programma

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Domenica mattina il festival Tra Sacro e Sacro Monte propone ai bambini Quando cadono le stelle, spettacolo itinerante sul sentiero del Campo dei Fiori a cura di Karakorum teatro e Confraternita del Chianti che raccona il sogno di Salvatore Furia di creare un oservatorio astronomico – Lo spettacolo

PORTO CERESIO – Venerdì sera alle ore 21 sul lungo lago, in piazza Sant’Ambrogio, andrà in scena lo spettacolo di circo teatro Oniria del duo Nudi ma scalzi, tra acrobazie, mimo e giocoleria – La locandina

ANGERA – Sabato pomeriggio alle ore 16 il giardino di Amaltheatro a Barzola ospita lo spettacolo Hansel e Gretel della compagnia l’Arca di Noe per la rassegna Trasformazioni – Scopri il programma

MORAZZONE – Domenica 7 luglio alle ore 20.45 il Festival Che Spettacolo arriva nel cortile della coop Il Mondo e porta in scena Fantastica…Mente, un omaggio a Gianni Rodari a cura della compagnia l’Arca di Noe. Partecipazione gratuita – I dettagli

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Già in clima di vacanze, la libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due storie di amicizia. La prima a base di tuffi, per ridere con i più piccoli, la seconda a tema streghe, per crescere, con i più grandi – Scopri le recensioni

LABORATORI

VARESE – In occasione della Notte bianca dei lettori dedicata a Marco Polo, sabato pomeriggio ci sono due laboratori per bambini. AVilla Mirabello Diario di viaggio sostenibile, per la realizzazione di un diario di viaggio con carta riciclata. In Biblioteca civica invece alle ore 16 e alle 18 Tratti di manga alla scoperta delle basi e delle tecniche dei fumetti giapponesi, con l’illustratrice Cristal Okami – Qui tutto il programma

ESCURSIONI

RASA di VARESE – Parte dalla Motta Rossa Lanternata Synergie, un’escursione guidata nel bosco, accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e, per concludere, un concerto del Corpo Musicale Libertà. – Tutto il programma

ISPRA – Torna la Mangia Bevi Bici, questa domenica, 7 luglio per scoprire luoghi e sapori a chilometro zero. Per bambini e ragazzi sotto i 15 anni percorso più breve – 25 chilometri – e prezzo dimezzato – Come partecipare

LIBRI – Nel libro “In viaggio con le storie” le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante accompagnano bambini e genitori alla scoperta di sette luoghi che hanno ispirato altrettanti grandi autori di fiabe e racconti da vivere in una gita speciale – Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – La nuova iniziativa delle Mamme in cerchio è Musicainfasce, un’attività a base di giochi di ascolto e apprendimento di stimolo al linguaggio musicale per bambini fino a 3 anni e i loro genitori ai piccolissimi – Scopri di più

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Brutti voti in pagella, esami a settembre o persino una bocciatura sono una battuta d’arresto ma anche un’opportunità. Considerarli un fallimento, peggio se genitoriale, non aiuta i figli a crescere – Leggi qui

