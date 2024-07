Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto nel weekend del 5, 6 e 7 luglio

Il primo fine settimana di luglio nel Varesotto si preannuncia ricco di eventi, spaziando tra sagre gastronomiche, festival musicali, mostre d’arte e manifestazioni culturali. Il meteo annuncia un ritorno dell’instabilità con rovesci temporaleschi nel weekend, vi invitiamo a verificate la conferma delle manifestazioni tramite i canali degli organizzatori. È un weekend davvero ricco: ad Angera si può fare shopping con gli Ambulanti di Forte dei Marmi, a Cassano Magnano la serata è dedicata alle pappardelle. A Ispra torna la Mangia Bevi Bici, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tra sport e buon cibo. Sul Lago di Varese, a Gavirate, c’è l’annuale giornata sul progetto di risanamento del lago di Varese e per l’occasione l’EcoRun Varese organizza una corsa intorno al lago. A Somma Lombardo c’è la Notte bianca mentre in Valcuvia corti e cortili si riempiono di musica. Ma non è tutto. Ecco gli eventi in programma a Varese e nel Varesotto per il 5, 6 e 7 luglio.

METEO

LE PREVISIONI – Bello sì, ma fino a venerdì. Perché poi torna l’instabilità che porterà rovesci anche di origine temporalesca sui cieli del Varesotto, tempo variabile con possibilità di pioggia sabato e domenica. Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

ANGERA – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® colorano l’estate di Angera. Domenica 7 luglio si potranno ammirare le mitiche “boutique a cielo aperto” sul Lungolago di Angera, in Piazza Garibaldi. Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Beer’n Sound torna a Biadronno, appuntamento al Bosco del Fauno. Tutte le informazioni

BREBBIA – Un weekend di costine alla spina. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Il weekend di Cassano Magnago ci trasporta in un viaggio gastronomico in Umbria con la Sagra delle pappardelle. Tre giorni di musica, cibo e tanto divertimento presso l’area feste. Tutte le informazioni

COMERIO – Stand gastronomico, musica e balli: a Comerio è tempo di “Festa d’Estate”. L’appuntamento è all’area feste di Comerio per sabato 6 e domenica 7 luglio. Tutte le informazioni

CARAVATE – Due giorni di divertimento, spettacoli e tanta musica per tutte le età in una location immersa nel verde. Torna Summer Days. Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – La Pro Loco di Jerago con Orago inaugura l’estate con la festa Strac da laurà. La festa si svolgerà presso l’area feste al Parco Onetto, dalle 19 a mezzanotte nei giorni 5, 6, 7 luglio. Tutte le informazioni

GALLARATE – L’incanto del vetro, il valore di un materiale unico, da L’usato che non c’era a Gallarate Due giornate dedicate alle creazioni Barovier&Toso, opere uniche, in cristallo veneziano soffiato a bocca e realizzate a mano da maestri vetrai di Murano. Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – I migliori Food Truck d’Italia tornano a Porto Valtravaglia con il loro delizioso cibo da strada e tanta buona musica. Tutte le informazioni

VARESE – Evento promozionale allo spaccio aziendale Da.Ni.Tex con sconti fino al 70%. Lo spaccio sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00. Si potranno inoltre personalizzare gratuitamente gli articoli acquistati quel giorno. Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 6 e domenica 7 luglio, al Garden Center di Via Pisna 1, Agricola Home&Garden, si celebrano i nostri amici animali, con tantissime promozioni in tutto il reparto. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

ISPRA – Torna la Mangia Bevi Bici, questa domenica, 7 luglio. È la tredicesima edizione di questa manifestazione che ogni anno propone qualche “chicca” imperdibile sul territorio, da scoprire mentre si pedala e si assaggiano i sapori autentici e (spesso) letteralmente a chilometro zero. – Tutto il programma

CUGGIONO – Alla scoperta dei luoghi della Resistenza tra Castanese e Cuggiono: domenica 7 luglio le sezioni Anpi del Castanese propongono la 18ma edizione di “Percorsi Partigiani”, la biciclettata che tocca luoghi simbolo della Resistenza nel territorio a ridosso della valle del Ticino. – Tutto il programma

VARESE – A Varese torna la Notte Bianca del Lettore ed è dedicata a Marco Polo. In calendario una giornata di laboratori, letture, talk, momenti di incontro tra letteratura e musica, giochi di ruolo e osservazioni del cielo tra i Giardini e la biblioteca. – Tutto il programma

RASA – Appuntamento per l’evento “Lanternata Synergie“ alla Motta Rossa con un’escursione guidata nel bosco, accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e, per concludere, un concerto del Corpo Musicale Libertà. – Tutto il programma

LAVENO MOMBELLO – È tutto pronto per la quarta edizione dal 5 al 7 luglio della manifestazione “Slow Lake”, Festival di sport, cultura e tradizione. – Tutto il programma

FESTE E SAGRE

VARESE – VELATE – Torna la tradizionale Cotechinata Velatese, arrivata alla sua 73esima edizione. Un appuntamento fisso per l’estate varesina. Organizzata dal Corpo Musicale Edelweiss l’appuntamento è all’Oratorio di Velate, in Piazza S. Stefano, nei giorni 5, 6 e 7 luglio 2024. Con il patrocinio del Comune di Varese, l’evento promette tre giorni di festa, gastronomia e musica. – Tutto il programma

BESOZZO – Sabato 6 luglio, l’associazione Besozziam, in collaborazione con il Comune di Besozzo, presenta “Rock N’ Beer”, una serata all’insegna della buona musica e della birra artigianale che si terrà al Parco di Via Milano a Besozzo. – Tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Torna per la tredicesima edizione la Festa della Birra Bianco Blu del Pro Patria Club al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Dal 5 al 7 luglio. – Tutto il programma

TERNATE – A Ternate torna il Big Bang Folk Festival. Da venerdì a domenica l’appuntamento è presso la struttura polivalente del Parco Berrini di Ternate. – Tutto il programma

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona si prepara il gran finale del Palio dei Castelli

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio tanti eventi per l’ultimo fine settimana del Palio: l’accampamento medievale, il corteo in costume, ristoro e animazione a Monteruzzo, la corsa delle botti e il gran finale con lo spettacolo di luce e i fuochi d’artificio. – Tutto il programma

CARDANO AL CAMPO – In programma la nuova edizione del Mega Summer Party 2024. La festa quest’anno si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 luglio dalle ore 18, l’ingresso è sempre gratuito e si terrà nell’area feste di Albizzate, Piazza IV Novembre. Due serate all’insegna della musica, accompagnate da stand enogastronomici. – Tutto il programma

CARONNO PERTUSELLA – Il 6 luglio Caronno Pertusella si prepara a brillare con la tanto attesa “Mezzanotte Bianca”. A partire dalle 17:00, le strade di Via Adua, Via Dante e Corso della Vittoria si animeranno con una serie di attività per tutte le età. Sarà una serata all’insegna del divertimento, della cultura e della buona cucina. – Tutto il programma

CASTRONNO – La 45ª edizione della Festa del Bosco Alpina si terrà dal 5 al 7 luglio presso il “Bosco degli Alpini” in località Cascinazza a Castronno. Organizzata dal Gruppo Alpini Castronno, la festa promette un ricco programma di eventi e intrattenimenti per tutta la famiglia, accompagnati da un’ampia offerta gastronomica. – Tutto il programma

CALCINATE DEL PESCE – Torna la tradizionale Festa di S. Pietro Pescatore, un evento che celebra le tradizioni locali con un ricco programma di attività e delizie gastronomiche. La festa si terrà il 6 e 7 luglio, con un’anteprima venerdì 5 luglio. – Tutto il programma

LAVENO MOMBELLO – È il fine settimana di “Slow Lake”, il festival dedicato a sport, cultura e tradizione. Dal 5 al 7 luglio l’evento, che si terrà alle Officine dell’Acqua, alla Biblioteca die Villa Frua e a Villa Fumagalli con un ricco programma di attività. – Tutto il programma

LUINO – A Luino strade chiuse, saldi estivi e tante attrazioni per una serata di svago e solidarietà per il 6 luglio. – Tutto il programma

SOMMA LOMBARDO – Notte Bianca a Somma Lombardo, un viaggio tra le regioni italiane in una città accogliente e multiculturale. Cucina e folklore da Napoli, Puglia, Calabria e Lombardia saranno protagonisti della edizione 2024 di un appuntamento ormai classico.- Tutto il programma è

INCONTRI

GAVIRATE – Come sta il lago di Varese? Come procede l’intervento di risanamento avviato da regione con il coinvolgimento dei comuni lacustri? Sabato 6 luglio, nell’area feste della Pro Loco a Gavirate, si terrà l’annuale giornata-evento sul progetto di risanamento del lago di Varese, portato avanti da Regione Lombardia in questi anni, insieme a tutti i partner e gli enti locali che hanno aderito all’AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale). – Tutto il programma

SCHIRANNA – Venerdì 5 luglio alla Festa dell’Unità di Varese si parlerà di diritto all’aborto. Allo spazio feste di via Vigevano alla Schiranna si confronteranno l’on. Chiara Braga, la consigliera regionale Paola Bocci, la portavoce regionale delle Donne Dem Diana De Marchi e la dottoressa Alessandra Kustermann. – Tutto il programma

LUINO – Il collettivo varesino VAcheLotta, in collaborazione con l’Associazione luinese Utòpia, presenta il progetto “(de)costruzione transfemmminista”. Un ciclo di incontri per discuterne, il primo appuntamento è per il 5 luglio a Villa Hussy. – Tutto il programma

MUSICA

SCHIRANNA – Domenica 7 luglio 2024 alle 21, la Festa Provinciale de l’Unità a Schiranna, Varese, ospiterà un evento dal titolo “Eppure Noi Avevamo un Sogno… canzoni, politica, parole, ricordi“, serata tributo a tre icone della musica di protesta italiana: Ivan Della Mea, Giovanna Marini e Paolo Pietrangeli. – Tutto il programma

BREZZO DI BEDERO – Al via nel fine settimana alla 50esima edizione della Stagione musicale “Segno, spazio, armonia” alla Canonica di Brezzo di Bedero. Ad aprire il prestigioso programma della stagione 2024 – sabato 6 luglio alle 21 – il Quartetto Indaco, una delle eccellenze del panorama cameristico internazionale. – Tutto il programma

BESNATE – A Besnate una notte d’estate in musica. Anche quest’anno torna l’evento organizzato dal Corpo Bandistico Sant’Eugenio con la rassegna bandistica presso Piazza Santa Maria al Castello. – Tutto il programma

FERNO – Torna il tanto atteso Ferno Jazz Festival: il 5, il 6 e il 7 luglio, da venerdì a domenica, la tensostruttura di via Marco Polo ospita la terza edizione della imperdibile rassegna musicale, che vedrà la presenza di artisti d’eccezione. – Tutto il programma

VALCUVIA – Il sax in piazza a Cuveglio, i violini ad Arcumeggia: un secondo, ricco e colorato weekend di musica aspetta di essere vissuto grazie alla rassegna di Musicuvia. – Tutto il programma

LUINO – Nell’ambito dei festeggiamenti estivi programmati per la città, sabato 6 luglio alle ore 21.00 l’esterno di Palazzo Verbania, sul lungolago di Luino, si prepara ad ospitare un suggestivo concerto della Musica Cittadina di Luino, diretta dal M.° Francesco Iannelli. – Tutto il programma

GAVIRATE – Domenica in musica al Chiostro di Voltorre con le bande. Il pomeriggio di domenica 7 luglio con il Corpo musicale Gaviratese e la società musicale Concordia Sessa Monteggio. – Tutto il programma

GALLARATE – Al Maga il concerto lirico sinfonico “Progetto Verdi”. Protagonisti della serata sono l’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate, la Corale Lirica Ambrosiana, le soprano Larisa Yudina e Valentina Di Blasio e la mezzo soprano Alessandra Notarnicola. – Tutto il programma

OLGIATE OLONA/FAGNANO – Domenica 7 e lunedì 8 luglio è in programma un doppio appuntamento con il quartetto Convergence per la rassegna JAZZaltro Giovani e New Generation. – Tutto il programma

LUGANO – A Lugano torna per la settima edizione Lac en plein air. Giovedì 4 e venerdì 5 luglio, alle 21 al LAC nello spazio dell’Agorà, insieme agli artisti Antonella Ruggiero (il 4 luglio) e Paola Fernandez dell’Erba e Hernàn Fassa (il 5 luglio). – Tutto il programma

ARTE E MOSTRE

LUINO – I Liberi Artisti in una mostra color pesca. A Palazzo Verbania di Luino trentasei artisti sul tema “Peach Fuzz, color of year 2024” di Pantone. – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – C’è tempo fino al 7 luglio per vedere la mostra degli artisti Bruno Greco e Matteo Chiarelli a cura di Francesco Gemmo. – Tutte le informazioni

VARESE – Il tempo eterno e quello della realtà. Villa Panza inaugura una nuova mostra. Apre al pubblico la mostra con una selezione di opere della collezione di Giuseppe Panza di Biumo. È la prima mostra della neo direttrice Gabriella Belli – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO –Al Midec di Laveno Mombello due mostre in omaggio al poeta Vittorio Sereni. Premio MIDeC e Associazione Amici del MIDeC , in collaborazione con l’Archivio Vittorio Sereni presentano due mostre – Tutte le informazioni

GEMONIO – Omaggio a Ambrogio Barili al Museo Bodini. La mostra si inserisce nella terza edizione di Archivifuturi e presenta una serie di opere su carta realizzate tra gli anni Sessanta e Novanta – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – La via di Nephtis in mostra all’Atelier Capricorno. Esposti vasi canopi e urne cinerarie per umani e altri animali realizzati dagli artisti – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Al Museo Arte Plastica di Castiglione Olona l’opera d’arte “Le radici e le ali”. Verrà presentata sabato 8 giugno 2024 alle ore 10.00 al [MAP] Museo Arte Plastica di Castiglione Olona l’ opera d’arte frutto della collaborazione tra l’artista varesino Fausto Bianchi ed i ragazzi dell’I.C. Cardinal Branda Castiglioni – Tutte le informazioni

ARTE – ArchiviFuturi apre le porte di case museo e laboratori degli artisti, tra Varesotto e Nord Milano. Terza edizione della rassegna che mette in rete archivi, case-museo e fondazioni: luoghi speciali che di solito non si possono visitare. Il calendario copre tutto il mese di giugno – Tutte le informazioni

VARESE – Tre appuntamenti per scoprire i gioielli nascosti del Sacro Monte. Grazie ad Archeologistics, verrà aperta anche la Chiesa dell’Annunciata, collocata a fianco del Monastero delle Romite Ambrosiane, raramente visitabile – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CUVIO – Domenica 7 luglio a Cuvio lo spettacolo teatrale “No, non è la gelosia”, in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Teatro in Mostra. Appuntamento al Parco Comunale – Tutto il programma

VERGIATE – La storia delle massaie fra tradizione ed emancipazione. La compagnia teatrale dell’Armadillo, con la regia di Michela Prando, presenta uno spettacolo che esplora la storia dei lavatoi e delle massaie di Vergiate in un viaggio di emancipazione femminile. – Tutto il programma

SPORT

VARESE – A Varese la grande pallacanestro giovanile europea con il “Torneo dell’Amicizia”.- Tutto il programma

ARCISATE – Festa dell’atletica ad Arcisate: un weekend di sport, divertimento e buon cibo. Sabato 6 e domenica 7 luglio Arcisate ospiterà la tanto attesa Festa dell’Atletica, un evento imperdibile per grandi e piccini. – Tutto il programma

CAVARIA CON PREMEZZO – Otto serate di basket palyground, all’aperto: è la grande sfida di Master Cage, che quest’anno trasloca da Solbiate alla vicina Cavaria con Premezzo. Otto serate nell’arco di due settimane, da venerdì. – Tutto il programma

GAVIRATE – In occasione della “Giornata sul risanamento del Lago di Varese” in programma sabato 6 luglio EcoRun Varese organizza una corsa intorno al lago. – Tutto il programma

SCHIRANNA – Un altro fine settimana di grande canottaggio alla Schiranna con il Festival dei Giovani. Attesi per la manifestazione dedicata a Gian Antonio Romanini 2138 giovani atleti per 2506 equipaggi in rappresentanza di 141 società da tutta Italia. – Tutto il programma

BAMBINI

ESTATE NEL VARESOTTO – Escursioni, passeggiate, eventi e curiosità sugli appuntamenti dell’estate – Vai allo speciale