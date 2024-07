Paesaggi Sonori: viaggio tra note e parole nell’alto Varesotto

La stagione si aprirà domenica 7 luglio a Cuvio con lo spettacolo teatrale “No, non è la gelosia”, in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Teatro in Mostra

Paesaggi sonori è il nuovo progetto che l’Associazione Momenti Musicali presenta per la stagione 2024/2025, con il sostegno delle Pro Loco di Cuvio e Maccagno, dell’Accademia Bertani di Luino, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, e in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.

Una kermesse di 22 eventi sul territorio di 10 comuni, comprendente concerti di musica classica, jazz e moderna, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e formazione musicale, con l’organizzazione di corsi, conferenze e numerose lezioni-concerto, da luglio 2024 a maggio 2025. L’approccio vuole essere trasversale per rivolgersi sia ad appassionati conoscitori, sia ai neofiti curiosi di saperne di più di queste forme d’arte.

La stagione si aprirà domenica 7 luglio a Cuvio con lo spettacolo teatrale “No, non è la gelosia”, in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Teatro in Mostra. Adattamento teatrale di “Dramma della gelosia” di Ettore Scola, è uno dei capolavori della commedia all’italiana. Una storia di un tragicomico ménage à trois di ambientazione popolare nella Milano degli anni ‘70. Una commedia leggera e divertentissima che nasconde un’anima da satira grottesca. Appuntamento quindi domenica 7 luglio al Parco Comunale alle ore 21.00.

A luglio e ad agosto partiranno i corsi di formazione: la masterclass di arpa con Elena Guarneri, il corso per pianoforte con Adalberto Maria Riva, e il corso di chitarra con Antonio Dominguez, un appuntamento che vanta ormai una storia più che decennale. Al termine dei corsi alcuni concerti: domenica 28 luglio presso la palestra della Scuola Primaria di Cuvio alle ore 17.00, vedremo i giovani arpisti esibirsi da soli e in ensemble, mentre venerdì 16 agosto, nella Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio ad Arcumeggia alle ore 21.00, la giovane chitarrista Clara Ciliberti, allieva di lunga data del Maestro Dominguez, sarà in concerto con musiche di Sanz, Ponce, Turina e Sor.

Il programma continua il 14 settembre alle ore 16.00 all’Auditorium B. Compagnoni di Maccagno, grazie alla collaborazione con la Pro Loco. Sarà un pomeriggio all’insegna della letteratura e della musica con la presentazione di tre libri a sfondo musicale e un concerto conclusivo nel quale si esibiranno Adalberto Maria Riva e una delle autrici dei libri presentati, il mezzosoprano Teresa Caricola. Questo è solo un primo assaggio dei tanti altri eventi che vi aspettano nei weekend di quello che sarà con noi un caldo inverno.

L’associazione Momenti Musicali di Cuveglio opera dal 2007 nel territorio dell’Alto Varesotto e, nel corso della sua attività, ha organizzato più di duecento eventi tra concerti, corsi musicali e letterari, spettacoli teatrali, tavole rotonde e presentazioni di libri e le ultime due edizioni di successo di MusiCuvia, collaborando con numerose realtà pubbliche, private ed ecclesiastiche del circondario. Quest’anno le nuove collaborazioni con l’Accademia Bertani di Luino e con l’Orchestra Sinfonica di Milano hanno l’obiettivo di allargare gli orizzonti culturali e musicali.