Beer’n Sound torna a Biadronno, appuntamento al Bosco del Fauno

Una festa nel cuore del Bosco del Fauno, buon cibo e buona musica: appuntamento a Biandronno per venerdì 5 e sabato 6 luglio

Venerdì 5 e sabato 6 luglio, al Bosco del Fauno di Biandronno, appuntamento con la quarta edizione di Beer’n Sound (clicca qui per scaricare la locandina).

Combinazione perfetta di buon cibo e musica coinvolgente, la festa sarà l’occasione per trascorrere una serata divertente in compagnia degli amici.

Organizzato dalla pro loco di Biandronno, l’evento vi delizierà con una varietà di sapori che soddisferanno ogni palato. Dalle costine al forno ai più classici panini con salamella e molto altro.

Il banco gastronomico sarà attivo a partire dalle ore 19.00. Il tutto sarà accompagnato da spritz e ottima birra fresca. E per concludere in bellezza non mancheranno Birramisù e strudel.

“Let’s sound”

Non mancherà la musica con Effetto Vasco e Futura.

In caso di maltempo l’evento sarà spostato a data da destinarsi.

