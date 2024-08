A Velate la Festa Patronale con un fine settimana di eventi e solidarietà

La Parrocchia di S. Stefano Velate, con il patrocinio del Comune di Varese, è lieta di annunciare la Festa Patronale 2024, che si terrà nei giorni 23, 24 e 25 agosto. Un programma ricco di eventi che promette di coinvolgere tutta la comunità in un clima di festa, solidarietà e riflessione.

Venerdì 23 agosto, la festa si aprirà con una gustosa Apericena alle ore 19.30. Questo momento conviviale, per il quale è necessaria la prenotazione entro il 18 agosto, avrà uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto a Padre Alberto, missionario in Guinea Bissau. La serata proseguirà con lo spettacolo teatrale della “Famiglia Bosina” intitolato “Ul Gall e la Galina”, in programma alle ore 21.00. Durante lo spettacolo, le griglie saranno accese per offrire panini e salamelle.

Sabato 24 agosto sarà una giornata dedicata alla solidarietà e alla comunità. Dalle ore 10.00, i bambini e i ragazzi della MAMI parteciperanno alla raccolta alimentare porta a porta a favore di Caritas, con lo slogan “Non c’è festa senza un gesto d’Amore”. Nel pomeriggio, dopo la Santa Messa delle 17.30, verrà aperto il banco gastronomico alle 19.15, seguito dal lancio dei palloncini luminosi alle 22.00. La serata sarà animata dalla musica di Geppo e Cinzia, creando un’atmosfera gioiosa per tutti i partecipanti.

Domenica 25 agosto, la giornata conclusiva della festa, inizierà con la Santa Messa delle ore 11.30, presieduta da Don Giampietro Corbetta. Dopo la messa, il banco gastronomico aprirà alle 12.15, offrendo una varietà di prelibatezze. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, ci sarà la sottoscrizione a premi, seguita dalla conferenza di Mons. Luca Bressan alle ore 16.00, dal titolo “Al cuore della democrazia: La Settimana Sociale dei cattolici in Italia: l’evento e i suoi lasciti”, che si terrà nella Chiesa Parrocchiale. La festa si concluderà alle ore 22.00 con un finale a sorpresa e una serata di karaoke, sempre animata da Geppo.

Durante tutta la festa, sarà possibile acquistare torte sul sagrato della chiesa dopo le Sante Messe di sabato e domenica, per contribuire ulteriormente alle iniziative parrocchiali.