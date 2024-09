A Bisuschio L’inafferrabile senso della vita racconta la storia di don Erasmo

Sarà presentato venerdì 27 settembre alle ore 20.45 al Cinema teatro San Giorgio di Bisuschio il libro “L’inafferrabile senso della vita – Una storia vera”.

Scritto da Massimo Folador – autore che parteciperà alla serata promossa da Biblioreca e Comune di Bisuschio in collaborazione con la parrocchia – il libro è ispirato alla vita di don Erasmo Valenti, giovane parroco a Induno Olona negli anni dell’avvento del fascismo.

Il libro di Folador, edito da “Il pozzo di Giacobbe”, attraverso il diario di un prete di provincia, racconta la lenta e inesorabile stretta del fascismo e i turbamenti spirituali di un giovane pastore di anime, ricco di una vocazione genuina e profonda.

Un “antieroe”, che ha la capacità di lasciar scorrere gli eventi e di aspettare che facciano affiorare il loro senso nel corso del tempo, fino al gesto a sorpresa presente nel racconto. La storia del libro è ispirata al diario di don Erasmo, realmente esistito. In poco più di due anni di racconto si avvicendano fatti, personaggi e riflessioni. Mano a mano che la vicenda si dipana, don Erasmo si chiarisce le idee sul potere, sulla fede e soprattutto su se stesso. Oltre al protagonista, si affacciano nella storia una serie di figure vive ed emblematiche, come il Podestà, il Direttore di Banca, la Perpetua, l’Arcivescovo e alcuni amici.

L’inafferrabile senso della vita è la storia di una conquista spirituale, personale e universale al tempo stesso. Il racconto di una vocazione gioiosa che spinge a cercare la piena realizzazione di sé attraverso la relazione dinamica, di ascolto e, spesso, di contrasto, con il mondo.

Massimo Folador è professore di Business Ethics e sviluppo sostenibile alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza. Le sue principali aree di competenza riguardano l’analisi organizzativa, la mappatura dei fabbisogni formativi e la progettazione e realizzazione di interventi sulle risorse umane. Attento conoscitore della storia e della cultura del monachesimo benedettino, ha fatto di questo un patrimonio di valori personale e professionale che mette al servizio delle aziende in numerose attività dedicate alla divulgazione e applicazione dei fondamenti benedettini in ambito lavorativo, da cui ha preso origine il successo de “L’organizzazione perfetta. La regola di San Benedetto: una saggezza antica al servizio dell’impresa moderna“. Nell’ambito delle sue competenze in tema di etica e impresa, collabora con il quotidiano Avvenire.