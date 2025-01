Che fare con i bambini nel weekend del 10, 11 e 12 gennaio a Varese e nel Varesotto

Giornate di sole e freddo in questo weekend di pieno inverno che propone ai bambini spettacoli, giochi e occasioni di scoperta, al chiuso e anche all’aperto, perché giocare all’aria aperta fa bene, anche in inverno: basta coprirsi adeguatamente.

EVENTI

SARONNO – Giochi d’un tempo per grandi e piccini e possibilità di vedere dal vivo animali da stalla e da cortile sabato e domenica al Parco degli alpini per il weekend che apre la Sagra di Sant’Antonio Abate con una grande rievocazione storica, religiosa e culturale – Il programma

TRADATE – Speciale viaggio per piccoli astronuti Alla scoperta del Sistema solare domenica all’EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate in occasione della prima domenica di Porte aperte dell’anno – L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

GALLARATE – Sabato 11 gennaio, alle ore 15:30, al Teatro delle Arti di Gallarate, andrà in scena lo spettacolo Cappuccetto Rosso della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi. Adatto ai bambini dai 5 anni – L’articolo

CUASSO AL MONTE – Sabato pomeriggio, per l’ultimo giorno di apertura della Pista di pattinaggio, a Cuasso va in scena lo spettacolo Babbo natale ai caraibi, liberamente tratto dall’omonimo libro benefico il cui ricavato è devoluto a Fondazione Ascoli. In scena per l’occasione anche il Coro voci bianche del Liceo musicale di Varese e la sindaca Bonora nel ruolo di una folletta alla prese con un guastafeste: il marito Max Laudadio – L’iniziativa

BESOZZO – Al Teatro Duse riparte domenica con Il primo bambino su Marte (foto sopra) del Gruppo Panta rei, Pomeriggio da favola, la rassegna per famiglie che porta in scena fiabe e storie per bambini e famiglie – Lo spettacolo

LEGNANO – Torna da domenica 12 gennaio alle 16 nell’auditorium delle scuole Tosi con lo spettacolo “PAM parole a matita”, la terza edizione della rassegna Piccoli Palchi. Ingresso gratuito – L’articolo

BESOZZO – Parte sabato 11 gennaio alle ore 10.30 in Biblioteca il percorso Letture da Favola curato dagli attori della Compagnia Duse ad ingresso libero e gratuito – Leggi qui

OLGIATE OLONA – SAMARATE – Sabato mattina in biblioteca letture per tutti i bambini #piccolilettoriforti con Nati per leggere – Il programma

CINEMA

VARESE – Fresco di vittoria ai Golden Globe nella sua categoria, domenica pomeriggio al cinema Nuovo di Varese la rassegna CinemaKids propone Flow, originale film europeo di animazione che è pura poesia. Per i bambini, ma anche per un pubblico adulto – Il film

SOMMA LOMBARDO – Sabato e domenica l’auditorium San Luigi propone ai bambini la proiezione dell’ultimo film Disney Mufasa: il re leone, nella serata di sabato e poi nei pomeriggi di domenica e lunedì –I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – In piazza Monte Grappa c’è la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

VARESE – Ai Giardini Estensi rimarrà aperta per tutto gennaio la Pista di pattinaggio sul ghiaccio – Qui tutte le info

LEGNANO – Sono ancora aperte anche le attrazioni natalizie come la Ruota Panoramica e la Pista di Pattinaggio a Legnano – Qui l’articolo

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni ai laboratori gratuiti di yoga per bambini, musica e ceramica per ragazzi promossi dall’associazione il Pargolario all’interno del progetto Spazi consapevoli – Qui tutti i dettagli

ESCURSIONI

MALNATE – Torna domenica la Passeggiata alla scoperta dei presepi che le Gev hanno realizzato e posizionato lungo il “sentiero Bruno Cardinale” e “di Fondovalle”, nella Valle del Lanza, tra le Cave della Molera – L’evento

TRADATE – Il 2025 al Parco Pineta inizia il 12 gennaio con una domenica di Porte aperte. Dalle ore 14 i sentieri del Centro didattico scientifico di Tradate aprono ai visitatori tra giochi, esplorazioni – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

BUSTO ARSIZIO – È promosso in collaborazione con i consultori di zona Stare insieme, lo spazio gratuito del venerdì mattina in BiBa, dedicato ai neogenitori e ai loro figli. Dal 10 gennaio – L’iniziativa

VARESE – Aperte le iscrizioni per Trasporto sicuro del neonato e del lattante, un corso per genitori, nonni e professionisti interessati all’Ospedale di Varese, tra prevenzione dei rischi e soluzioni pratiche – Come partecipare

BESOZZO – Aperte le iscrizioni per il primo di tre percorsi gratuiti per neogenitori di Cantami o mamma, metodo educativo basato sull’uso della voce ella primissima infanzia. Primo incontro il 15 gennaio al centro SALE – Scopri di più

GERMIGNAGA – A Germignaga riparte la stagione con l’omaggio a Domenico Modugno. Un concerto-spettacolo di Centolanza, musicista milanese di formazione prevalentemente jazz, chitarrista, compositore e cantautore. Presente il servizio “Baby -sitting” – Tutte le informazioni

ORIENTAMENTO SCOLASTICO – Prima che aprano le iscrizioni al prossimo anno scolastico – dal 21 gennaio al 10 febbraio – molte scuole apronoalle famiglie per nuove giornate di open day. Sabato mattina ad esempio è possibile conoscere la scuola dell’infanzia di Caronno Varesino e la media Pellico di Varese – Speciale Orientamento scolastico

PER TUTTI – Primi appuntamenti per celebrare Sant’Antonio Abate, nel fine settimana a Saronno rievocazione storica e tante iniziative collaterali. La poetessa Elisa Malvoni protagonista alla Galleria Boragno mentre riparte la stagione del 67 Jazz Club Varese con l’Erios Jazz Collective a Varese – Che fare nel weekend