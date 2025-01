A Germignaga riparte la stagione con l’omaggio a Domenico Modugno

Sabato 11 gennaio il Cinema Teatro Italia di Germignaga riapre le porte con Stasera pago io. Omaggio a Domenico Modugno e alla sua epoca con Alessandro Centolanza alla voce e chitarra, Andrea Catagnoli al sax, Vito Zeno al contrabbasso e Fabrizio Carriero alla batteria.

Come tutti gli spettacoli che Claudio Cadario ha raccolto per sua seconda stagione alla direzione artistica del Cinema Teatro Italia, anche Stasera pago io racconta le storie di chi ha saputo guardare negli occhi il proprio tempo.

Ecco che nel concerto-spettacolo di Centolanza, musicista milanese di formazione prevalentemente jazz, chitarrista, compositore e cantautore, le composizioni musicali si alternano ad aneddoti e racconti sui personaggi, molti famosi e altri un po’ meno, che hanno fatto la storia di un’epoca. Oltre ad essere un grande autore e un grande interprete, infatti, Domenico Modugno è senza dubbio anche la bandiera di una Italia apprezzata nel mondo per la sua capacità di rinnovare la musica e questo omaggio darà quindi uno spaccato non solo sulla sua musica, ma su un intero paese. Verranno eseguiti brani celeberrimi, ma anche pezzi che hanno accompagnato il periodo in cui Modugno ha mosso i primi passi artistici, in un mondo popolato da svariati musicisti, compositori, arrangiatori, parolieri, che trovavano in quegli anni una forma nuova di pensare e rappresentare la canzone, che diventò famosa in ogni dove come canzone d’autore.

Stasera pago io ben si inserisce in una stagione caratterizzata da narrazioni coinvolgenti, con testi e interpreti capaci di catturare gli spettatori e accompagnarli con garbo, ironia, passione.

Nei mesi scorsi sono state ospitate performance appassionanti quali il Vangelo raccontato da un asino patentato con Antonio Catalano, che ha inaugurato la stagione insieme all’orchestra germignaghese di Santa Cecilia, Come i binari del treno dell’intensa Elisabetta Salvatori, Sistema nervoso di e con Leonardo Capuano, insignito poche settimane fa del prestigioso premio Ubu quale miglior attore teatrale nel 2024, e sabato 1° febbraio sarà la volta del maestro del teatro di parola Marco Baliani in Tracce, una narrazione ispirata all’omonima raccolta di aforismi di Ernst Bloch ricca di ricordi, pensieri ed emozioni.

Insieme alla sostanziosa offerta culturale, il Cinema Teatro Italia propone altre attenzioni: i “biglietti sospesi” e il baby-sitting, un servizio gratuito che permette alle famiglie di trascorrere in tranquillità il tempo dello spettacolo, offrendo ai bambini giochi e attività organizzati da studenti di scienze umane grazie all’accordo sul PCTO tra il Liceo Sereni di Luino e le Parrocchie della Valtravaglia.

Per prenotare è necessario – entro le ore 18.00 di mercoledì 8 gennaio – inviare una email a direzioneyoukali@gmail.com.

I biglietti, al prezzo unico di €15, sono acquistabili direttamente in teatro a partire dalle 17.00 di sabato 11 gennaio e possono essere riservati contattando il numero 339-1291433 (dalle 12.00 alle 18.00) o scrivendo all’email direzioneyoukali@gmail.com (biglietto non nominale per posto libero non numerato). Informazioni sugli spettacoli sono sempre presenti sulla pagina facebook: Cinema Teatro Italia – Germignaga.

Sabato 11 gennaio 2025 ore 21.00,

Cinema Teatro Italia – Germignaga, via G. Mameli 4

Stasera pago io. Omaggio a Domenico Modugno, di e con Centolanza