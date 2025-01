Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 10, 11, 12 gennaio

Cominciano le sagre per celebrare Sant’Antonio Abate, si parte da Saronno nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio con la rievocazione storica e tante iniziative collaterali. La poesia è protagonista a Busto Arsizio con la presentazione del libro “Siamo rimasti senza maestri” alla Galleria Boragno della raccolta di poesie di Elisa Malvoni, autrice candidata al Premio Strega Poesia 2023. Visita guidata al Museo MA*GA alle mostre “Arte e design. Design è arte” e “Hyperdesign” sabato 11 gennaio ore 17.30. La stagione del 67 Jazz Club Varese riparte con l’Erios Jazz Collective. Domenica 12 gennaio alle ore 18 concerto nella sala di Varese Vive in via San Francesco d’Assisi 26. Il 2025 del Parco Pineta parte con una domenica di Porte aperte. Dalle ore 14 di domenica 12 gennaio i sentieri del Centro didattico scientifico di Tradate aprono ai visitatori tra giochi, esplorazioni e viaggi spaziali per piccoli astronauti.

METEO

LE PREVISIONI – Neve in Forcora e al Campo dei fiori, nel weekend arriva il freddo. Le previsioni annunciano una veloce perturbazione di origine atlantica che porterà un breve peggioramento questa sera e domani mattina. Giovedì cielo molto nuvoloso al mattino con ultime precipitazioni all’est – Le previsioni

EVENTI

SARONNO – Torna la sagra di Sant’Antonio Abate: il cuore di Saronno batte tra storia, religione e antiche tradizioni. Nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio la rievocazione storica, con tante iniziative collaterali. Alle giornate del 14, 15 e 16 gennaio è dedicata la parte più strettamente religiosa, con il Triduo di Sant’Antonio, e infine venerdì 17 gennaio la Sagra con la tradizionale benedizione degli animali e il falò – Tutte le informazioni

LIBRI

LUINO – “Ricordi e pensieri di una vita”, Martino Pirone presenta il suo libro alla Biblioteca di Luino. L’incontro è in programma sabato 11 gennaio, alle 17 alla Biblioteca civica a Villa Hussy – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio la presentazione del libro “Siamo rimasti senza maestri”. Alla Galleria Boragno la raccolta di poesie di Elisa Malvoni, autrice candidata al Premio Strega Poesia 2023, pubblicata da Eretica Edizioni – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Visita guidata al Museo MA*GA alle mostre “Arte e design. Design è arte” e “Hyperdesign” sabato 11 gennaio ore 17.30. Max 25 posti disponibili Prenotazione online compilando l’apposito form – Le mostre

BUSTO ARSIZIO – Giorgio Piccaia porta il progetto dedicato alla “sequenza di Fibonacci” a Busto Arsizio. “Uno spazio per l’arte” ospita fino al 12 gennaio il progetto dell’artista a Palazzo Marliani Cicogna – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Giuseppe Bossi protagonista a Busto Arsizio delle “Domeniche ad Arte”. I partecipanti saranno invitati a “trascorrere” un pomeriggio con un illustre artista bustocco. Appuntamento domenica 12 gennaio a Palazzo Marliani Cicogna – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno la mostra “1914. Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale”. L’esposizione è organizzata dal Coro Ai Preat con la collaborazione del Centro Culturale Synesis e patrocinata dalla Città di Busto Arsizio. Venerdì 10 gennaio alle 21 si terrà l’incontro inaugurale con Antonio Besana – Tutte le informazioni

MUSICA

GERMIGNAGA – A Germignaga riparte la stagione con l’omaggio a Domenico Modugno. Un concerto-spettacolo di Centolanza, musicista milanese di formazione prevalentemente jazz, chitarrista, compositore e cantautore. Presente il servizio “Baby -sitting” – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – “Gioie di Natale”, a Venegono Inferiore un viaggio musicale tra Medioevo e Rinascimento.

Sabato 11 gennaio alle 21 nella chiesa di San Giacomo e Filippo un affascinante programma di canti e musiche medioevali e rinascimentali impreziositi dai racconti della tradizione popolare e colta legati alla Natività – Tutte le informazioni

VARESE – La stagione del 67 Jazz Club Varese riparte con l’Erios Jazz Collective. Domenica 12 gennaio alle ore 18 concerto nella sala di Varese Vive in via San Francesco d’Assisi 26 – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Il Corpo Musicale Cassanese apre con un concerto i festeggiamenti per i 125 anni dalla fondazione. L’appuntamento è per venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 21.00 presso il teatro cinema Auditorio – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio “Paesaggi Sonori”: viaggio tra note e parole del canto ambrosiano. Sabato 11 gennaio la Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo ospiterà un emozionante concerto tenuto dalla Cappella Musicale Ambrosiana della Basilica di Sant’ Ambrogio di Milano – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CUASSO AL MONTE – A Cuasso al Monte lo spettacolo “Babbo natale ai caraibi” con la sindaca Bonora nel ruolo di una folletta. Lo spettacolo sabato 11 gennaio alla pista di pattinaggio. Nel ruolo del guastafeste il marito Max Laudadio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Weekend di grandi spettacoli al Teatro Sociale di Busto Arsizio: da De Andrè a Scanzi. Musica, teatro e comicità per un fine settimana imperdibile. Appuntamento anche con Chiara Annicito e la sua Cammela del Gruppo delle mamme – Tutte le informazioni

CISLAGO – Paola Minaccioni in scena a Cislago per l’Associazione Amici per il Centrafrica. Attrice, comica, conduttrice radiofonica, sceneggiatrice, con il suo monologo “Dal vivo sono molto meglio” – Tutte le informazioni

VARESE – Linus porta in tour il suo “Radio Linetti” e parte da Varese. Nel 2025 Linus porta “Radio Linetti Live in Tour” nei teatri italiani, un one man show che toccherà 11 città prendendo il via da Varese il 12 gennaio 2025. Le prevendite sono già disponibili su Ticketone – Tutte le informazioni

VARESE – “Vite Binarie”: acrobazie ed emozioni in scena all’Auditorium San Giovanni Bosco. Domenica 12 gennaio lo spettacolo della compagnia “Dis Équilibre” che nel 2024 ha ricevuto diversi premi – Tutte le informazioni

BESOZZO – Il primo bambino su Marte apre i Pomeriggi da favola a Besozzo. Lo spettacolo del Gruppo Panta Rei domenica 12 gennaio alle 16.30 in Teatro è preceduto sabato 11 alle 10.30 da una Lettura da favola in biblioteca con la Compagnia Duse – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – A Castellanza arriva “A teatro per la pace”. Quattro compagnie teatrali del territorio sul palco del teatro di via Dante per dare vita ad uno spettacolo a più voci sul tema della pace – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

TEMPO LIBERO – Una domenica alla scoperta dei presepi tra le cave di molera nella Valle del Lanza. Torna la passeggiata che chiude le feste e porta a visitare i presepi che le Gev hanno realizzato e posizionato lungo il “sentiero Bruno Cardinale” e “di Fondovalle” – Tutte le informazioni

TRADATE – Il 2025 del Parco Pineta parte con una domenica di Porte aperte. Dalle ore 14 di domenica 12 gennaio i sentieri del Centro didattico scientifico di Tradate aprono ai visitatori tra giochi, esplorazioni e viaggi spaziali per piccoli astronauti – Tutte le informazioni

SPORT

BESOZZO – Besozzo “Coast to coast”, una domenica in cammino. Una passeggiata da Besozzo superiore a beverina fino al confine estremo di Olginasio camminando – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 10, 11 e 12 gennaio sul Lago Maggiore. Primo weekend di gennaio dopo le feste. Cultura e spettacoli protagonisti delle iniziative in programma sul Lago Maggiore e nei dintorni – Gli appuntamenti

COSA FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 10, 11 e 12 gennaio. Continuano le occasioni di svago e gli eventi sul territorio dell’Alto Milanese tra concerti, mostre e spettacoli teatrali. A Legnano c’è la sagra della cotoletta. Ancora aperte le attrazioni natalizie – Gli appuntamenti