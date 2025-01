“Gioie di Natale”, a Venegono Inferiore un viaggio musicale tra Medioevo e Rinascimento

La rassegna musicale “Suoni, musica, emozioni” promossa dal Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con la Pro loco e la Comunità Pastorale di Venegono Inferiore e Superiore, torna con un appuntamento speciale: sabato 11 gennaio alle 21 la chiesa di San Giacomo e Filippo, nella piazza omonima, ospiterà il concerto “Gioie di Natale” di AtmoSfera Ensemble.

Il concerto condurrà il pubblico in un viaggio musicale tra Medioevo e Rinascimento, con testi e riferimenti dedicati ai quattro “gioielli” del periodo natalizio impreziositi dai racconti della tradizione popolare e colta legati alla Natività, con brani dedicati ai temi dell’Annunciazione, del Tempo dell’Attesa, della Natività e della ricerca dei Magi.

Protagonista della serata sarà AtmoSfera Ensemble, rinomato per le sue esecuzioni suggestive e coinvolgenti, che proporrà un repertorio ricco di fascino, perfetto per chiudere il periodo delle festività natalizie in armonia. Il concerto sarà dedicato al ricordo di Maurizio Mingardi, anima dell’Ensemble scomparso nello scorso mese di agosto.

Ingresso libero. Qui la locandina della serata