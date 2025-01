Che fare con i bambini nel weekend del 24, 25 e 26 gennaio a Varese e nel Varesotto

Tanti sono gli eventi per bambini dedicati a scienza, tecnologia e al Giorno della Memoria in quest’ultimo weekend di gennaio caratterizzato da tempo variabile, creatività e nuovi inizi.

A cominciare dal lancio dell’emittente radiofonica più giovane mai sentita sul nostro territorio con Bimbi in radio ad Angera e dalla nuovissima aula immersiva per gli alunni di Luvinate.

EVENTI

LUVINATE – Nella mattinata di sabato 25 gennaio, la terza edizione de La fiera del digitale e delle materie Stem in programma alla primaria Pedotti, sarà l’occasione per tant laboratori e giochi scientifici e visitare la nuova Aula Immersiva della scuola, finanziata con i fondi del Pnrr – L’iniziativa

ANGERA – Sabato pomeriggio al Civico Museo Archeologico di Angera c’è Bambini in radio, l’evento di lancio per la radio più giovane del Lago Maggiore con laboratori gratuiti aperti a bambini e ragazzi per imparare le tecniche del giornalismo e della comunicazione multimediale – L’evento

TRADATE – Si intitola Missione Marte lo speciale viaggio spaziale per piccoli astronuti in prosgramma il 26 gennaio all’EcoPlanetario del Parco Pineta in occasione di una nuova Domenica di Porte aperte ai sentieri del Centro didattico scientifico – L’iniziativa

SOLBIATE ARNO – La Biblioteca invita i bambini dai 3 ai 5 anni a presentarsi venerdì sera alle 18.30, vestiti con il loro pigiamino preferito e un cuscino sottobraccio, per lo speciale Pigiama book party promosso in collaboazione con Nati per leggere – Come partecipare

SPETTACOLI

CARDANO AL CAMPO – Venerdì sera la scuola di circo Sbocciarte ospita il duo Circo Pacco per Paccottiglia deluxe – Cialtroneria di qualità superiore, un’esilarante parodia delle migliori esibizioni circensi – Lo spettacolo

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio la Sala Pro Busto ospita la compagnia Viandanti Teatranti. per lo spettacolo per famiglie “Un, due, te! di Centopercentoteatro” (foto sopra) – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio la sala Biba Kids della Biblioteca propone ai bambini “Musica e memoria”, uno spettacolo di letture e musica a cura di Elisa Carnelli (attrice) ed Emiliano Renzelli (musicista) di L’Oblo’. l’Oblò. Ingresso libero fino a esaurimento posti – Scopri di più

ARCISATE – All’oratorio di Brenno Useria sabato pomeriggio c’è Magic Miki, spettacolo di magia con animali seguito da uno merenda per tutti i partecipanti – Leggi qui

FILM E STORIE

VARESE – Domenica pomeriggio al cinema Nuovo di Varese la rassegna CinemaKids propone il film animato La bicicletta di Bartali, un racconto dove amicizia e spirito sportivo diventano portatori di pace e umanità in un parallelismo delicato tra la seconda guerra mondiale e il conflitto israelo-palestinese. Da non perdere – Il film

VARESE – L’indimenticabile Pippi Calzelunghe è la prima protagonista dei Sabati della meraviglia 2025 alla Libreria degli asinelli. Appuntamento sabato mattina con la seconda parte delle sue avventure. Partecipazione gratuita – Leggi qui

SAMARATE – Ripartono sabato mattina in biblioteca gli appuntamenti di Un anno con la scienza riservati ai piccoli scienziati tra 6 e 11 anni per provare a rispondere insieme alle “domande che ci tornano di brutto”. Tema di questo quinto appuntamento è “Quali sono i superpoteri del suono?” – La locandina

CARDANO AL CAMPO – Sabato mattina alle 10.30 le volontarie delle biblioteca aspettano i bambini dai 3 ai 10 anni per la letura animata dellalbo illustrato “Non solo letargo” per la rassegna Il posto delle storie. Ingresso libero e gratuito – I dettagli

OGGIONA CON SASNTO STEFANO – MALNATE – CISLAGO – Sabato mattina in biblioteca letture per tutti i bambini #piccolilettoriforti con Nati per leggere – Il programma

LEGNANO – A(m)mazza che Biblio! Tutti i sabati di gennaio alle ore 10.30 alla Biblioteca del quartiere Mazzafame, sono in programma letture e laboratori creativi per bambine e bambini dai 6 anni in su – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Sabato pomeriggio in Fondazione Morandini i bambini dai 5 ai 9 anni potranno partecipare al laboratorio “Libri illeggibili e libri leggibili” ispirato al celebre artista e designer Bruno Munari, cui è dedicata tutta la giornata, con attività pensate anche per adulti – L’iniziativa

LEGGIUNO – Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sono invitati domenica pomeriggio dalle ore 15 nella sala consiliare del Comune per partecipare a Piccoli scienziati , evento gratuito ricco di attività e laboratori per scoprire il fascino della scienza sperimentando insieme –La locandina

VARESE – In piazza Monte Grappa c’è la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

VARESE – Ai Giardini Estensi rimarrà aperta per tutto gennaio la Pista di pattinaggio sul ghiaccio – Qui tutte le info

LEGNANO – Sono ancora aperte anche le attrazioni natalizie come la Ruota Panoramica e la Pista di Pattinaggio a Legnano – Qui l’articolo

MAMMA E PAPÀ

BUSTO ARSIZIO – Sabato 25 gennaio alle ore 10.30 la sala BiBA kids della biblioteca ospita l’incontro sulla plusdotazione “Bambini facili e bambini difficili” con la psicoterapeuta Nicoletta Travaini (in foto sopra), a partire dal suo libro “I bambini altamente sensibili cambieranno il mondo”. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

CASCIAGO – Sabato mattina in biblioteca c’è l’incontro con la psicologa “Parliamo di adolescenza” rivolto a genitori ed educatori di ragazzi a partire dalla lettura di brani per stimolare un dibattito e una riflessione condivisa – I dettagli

BESOZZO – Si intitola Tre passi alla scoperta del pavimento pelvico, l’incontro di sabato pomeriggio in biblioteca con la fisioterapista specializzata Anissa Pozzi rivolto alle mamme e alle donne in gravidanza – Qui tutte le info

VARESE – Sabato pomeriggio il salone dell’Istituto De Filippi ospita lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai per l’incontro rivolto a genitori ed educatori “Allenare alla vita” promosso da Agorà – Posti esauriti

ISCRIZIONI – Si sono aperte martedì 21 gennaio le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2025-2026. Le famiglie hanno tempo sino al 10 febbraio – Speciale Orientamento scolastico

CASTELLANZA – In Valle Olona arriva un Centro per la Famiglia con servizi di supporto e spazi dedicati per promuovere il benessere delle famiglie nei 7 Comuni della Valle Olona – Scopri di più

PER TUTTI – Mostre, concerti e spettacoli teatrali colorano la provincia. Diverse le iniziative che anticipano il Giorno della Memoria – Che fare nel weekend