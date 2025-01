Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 24, 25, 26 gennaio

Diverse le iniziative che anticipano il Giorno della Memoria: tante iniziative in provincia e un concerto per la pace a Varese. L’affascinante pittura di Ottorino De Lucchi e Raffaele Minotto protagonista alla Galleria Punto sull’Arte. Angera lancia Bambini in radio! Open day per la radio più giovane del Lago Maggiore. Sabato 25 gennaio al Museo partono i laboratori gratuiti aperti a bambini e ragazzi per imparare le tecniche del giornalismo e della comunicazione multimediale. A Casciago un incontro in biblioteca dedicato all’adolescenza. L’incontro sarà guidato da una psicologa e si rivolge a genitori ed educatori di adolescenti.

EVENTI IN EVIDENZA

CARDANO AL CAMPO – Riprendono gli appuntamenti don Jazz Friday Night. Venerdì 24 gennaio, in occasione dell’uscita del recente lavoro discografico “Hyper Bop”, si presenta al grande pubblico il nuovo quartetto di Diego Borotti – Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Gelato di Marina vi aspetta per inaugurare insieme la stagione 2025. Un’occasione perfetta per riscoprire la bontà del gelato artigianale e magari trovare un nuovo gusto “preferito” – Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Dal 24 al 26 gennaio, la Street Food Parade, in collaborazione con la contrada San Martino (Via XXIX Maggio 207), porta nel cuore di Legnano un evento che celebra la magia culinaria di una delle regioni più amate d’Italia: la Puglia – Tutte le informazioni

LUGANO – Porte aperte Next Fertility ProCrea Lugano. il pomeriggio di sabato 25 gennaio sarà dedicato a tutte le coppie che sognano di diventare presto genitori – Tutte le informazioni

EVENTI

TRADATE – Missione Marte nella nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Dalle ore 14 di domenica 26 gennaio il Centro didattico scientifico con EcoPlanetario di Tradate apre ai visitatori tra giochi, esplorazioni e viaggi spaziali per piccoli astronauti – Tutte le informazioni

ANGERA – Angera lancia Bambini in radio! Open day per la radio più giovane del Lago Maggiore. Sabato 25 gennaio al Museo partono i laboratori gratuiti aperti a bambini e ragazzi per imparare le tecniche del giornalismo e della comunicazione multimediale – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Giornata della Memoria: le iniziative della Cooperativa Risorgimento di Gazzada. Primo appuntamento sabato 25 gennaio alle ore 17, con l’inaugurazione di una mostra a cura di ANED Milano, l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti – Tutte le informazioni

LUVINATE – La Fiera del digitale a Luvinate nella nuova Aula Immersiva della scuola primaria. Sabato 25 gennaio dalle 9.30 laboratori e attività sulle materie Stem e possibilità di visita alla nuova Aula immersiva della scuola finanziata con i fondi del Pnrr – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNO DELLA MEMORIA

Tutte le iniziative a Varese e nel Varesotto. Film, mostre, incontri, libri, musica e teatro. Sono davvero tantissimi gli aventi con cui anche quest’anno in provincia di Varese si commemora il Giorno della Memoria – Gli appuntamenti

CINEMA E TEATRO

UBOLDO – “Io, il Favoloso Gianni”: la storia della “prima vita” di Gianni Rodari arriva a Uboldo. Lo spettacolo, messo in scena dalla Cooperativa Fiore che ride, racconta gli anni giovanili di Gianni Rodari, partendo dai suoi ventitré anni vissuti tra il lago d’Orta, il lago di Varese e l’hinterland milanese, tra cui anche la stessa Uboldo – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Paccottiglia deluxe è un’esilarante parodia del circo in scena allo Sbocc. Venerdì 24 gennaio alle ore 21 alla Scuola di Circo SbocciArte ospita il Duo Circo Pacco con uno spettacolo di Cialtroneria di qualità superiore – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – “Destinatario Sconosciuto”, al Teatro San Giorgio di Bisuschio uno spettacolo per il Giorno della Memoria. Venerdì 24 gennaio la compagnia Intrecci Teatrali porta in scena un viaggio potente e drammatico alle radici dell’odio razziale nazista tratto dal romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor “Destinatario Sconosciuto” – Tutte le informazioni

VARESE – Allo spazio Yak di Varese lo spettacolo “Mi Manca Van Gogh”. Due serate teatrali con lo spettacolo vincitore del FringeMI Festival 2023 – Tutte le informazioni

ARCISATE – A Brenno Useria spettacolo di magia con animali. Appuntamento per bambini e ragazzi sabato 25 gennaio all’oratorio. Seguirà una merenda – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Doppia proposta per famiglie e adulti alla Sala Pro Busto con la Viandanti Teatranti. Nel pomeriggio ci sarà “Un, due, te! di Centopercentoteatro” mentre alla sera Il rogo dei libri – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Il Valzer della Bugia” di e con Francesca Zoccarato in scena al Duse di Besozzo. Il monologo è liberamente tratto dal libro “la bugia che salvò il mondo” di N. Bortolotti. Un appuntamento teatrale in occasione della Giornata della Memoria 2025 – Tutte le informazioni

VARESE – Da Prometeo ai giorni nostri: l’incontro spettacolo degli studenti del Cairoli di Varese dedicato al progresso. Il liceo classico propone una serata con racconti, video, rappresentazioni per raccontare il rapporto tra l’uomo e l’innovazione da Platone all’AI, in collaborazione con Elmec Informatica. Sabato 25 gennaio in Sala Montanari – Tutte le informazioni

INCONTRI

MALNATE – Malnate: incontro con Padre Franco Nascimbene “sogna” ancora. Il missionario comboniano, che in questo periodo è tornato nella sua città natale, sarà protagonista dell’incontro di sabato 25 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Alla scoperta del Metodo Bruno Munari: laboratorio e conferenza alla Fondazione Morandini. Sabato 25 gennaio, la Fondazione Marcello Morandini di Varese ospiterà un evento dedicato al celebre artista e designer, con due appuntamenti pensati per grandi e piccoli, per immergersi nel metodo innovativo che ha segnato generazioni di creativi – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A Casciago un incontro in biblioteca dedicato all’adolescenza. L’incontro sarà guidato da una psicologa e si rivolge a genitori ed educatori di adolescenti. Attraverso la lettura di brani di letteratura, la professionista accompagnerà i partecipanti in un percorso di riflessione e approfondimento sul tema dell’adolescenza – Tutte le informazioni

BESOZZO – Tre passi alla scoperta del pavimento pelvico, l’incontro a Besozzo. Un incontro con la Dottoressa Anissa Pozzi, fisioterapista specializzata. Particolare attenzione alle mamme e alle donne in gravidanza – Tutte le informazioni

VARESE – “Viaggio nel fantastico Yemen” che non c’è più: a Varese un incontro tra cultura e realtà. Angelita Piatti racconta la bellezza e le contraddizioni di un Paese unico, custode di tesori Unesco e segnato da una profonda crisi umanitaria. Appuntamento in Sala Matrimoni del Comune alle 17.00 – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – “Concerto per la pace”: musica e solidarietà per la Giornata della Memoria a Varese. Sul palco gli artisti proporranno un repertorio variegato di composizioni classiche e inedite, scelto per evocare emozioni di serenità e gioia – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Tre serate di grande musica al Black Inside di Lonate Ceppino con “B(l)ack Home”. Sabato 25 gennaio il primo dei tre appuntamenti in programma: sul palco la Graziano Romani Band – Tutte le informazioni

VARESE – Nella chiesa dei Frati Cappuccini a Varese il Coro Città di Desio in concerto per la Giornata della Memoria. Il 25 gennaio in Viale Borri 109, si terrà il “Concerto per la Giornata della Memoria”. Il Coro Città di Desio e l’Orchestra Filarmonica Europea eseguiranno il “Requiem” di W.A. Mozart sotto la direzione di Marcello Pennuto – Tutte le informazioni

MONVALLE – Domenica 26 gennaio, alle 17, nella sala consiliare, si terrà un pomeriggio di musica e racconti con “Casciaball”, il nuovo libro di Lorenzo Franzetti – Tutte le informazioni

VARESE – “A Complete Unknown” debutta il 24 gennaio al Miv con presentazione e musica live. Il film dedicato a Bob Dylan debutta al Miv di Varese con una serata speciale: introdurrà il film il giornalista Diego Pisati alla presenza dello scrittore Emanuele Martignoni e con la musica live Lorenzo Bertocchini – Tutte le informazioni

AZZATE – “Musica per non dimenticare”, il Violino della Shoah arriva ad Azzate. Appuntamento per venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 nella Sala “G. Triacca”, in via Volta 26. Al violino Alessandra Sonia Romano – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno l’incontro “Sedici architetture per Milano”. Nel volume, curato da Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi, sedici autori con altrettanti racconti portano il lettore a spasso per il capoluogo lombardo – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Al Te con l’autore la battaglia del San Martino: Chiara Zangarini presenta “Varese 1943” a Castiglione Olona. Domenica 26 gennaio al Caffè Lucioni la presentazione del libro edito da Macchione, con l’accompagnamento musicale della violinista Elena Ricchi – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – A Induno Olona la memoria della Shoah rivive nelle pagine del libro “Il convoglio”. Sabato 25 gennaio in Sala Bergamaschi si celebra il Giorno della Memoria con la presentazione del libro scritto da Franco Meroni che racconta le storie di chi fu costretto al tragico viaggio in treno verso il campo di concentramento – Tutte le informazioni

VARESE – Pippi Calzelunghe inaugura i Sabati della meraviglia 2025 alla Libreria degli asinelli. Sicura di se e pirna di fiducia nel mondo, l’indimenticata Pippi Calzelunghe è un personaggio da riscoprire sabato 18 e 25 gennaio alle ore 11 in libreria – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre una mostra fotografica dedicata alla Mongolia e ai Monti Altaj. La mostra delle immagini di Federico Massa Saluzzo potrà essere visitata sabato 25 gennaio dalle 16 alle 21 e domenica 26 gennaio dalle 11 alle 21. Ingresso libero – Tutte le informazioni

MOSTRE – Uno sguardo sul Giappone a Varese con la mostra “Noh-ism” di Naoya Yamaguchi. La mostra sarà visitabile in due fine settimana: 25 e 26 gennaio, 1 e 2 febbraio, con ingresso libero – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “C’era una volta la Cascina dei Poveri”, la mostra fotografica a Busto Arsizio. Alla Galleria Boragno, domenica 26 gennaio verrà presentata l’esposizione che raccoglie una serie di immagini inedite, realizzate tra il 1980 e il 2023 – Tutte le informazioni

MILANO – Da Niki de Saint Phalle a Tim Burton, Milano sprizza arte da tutti i musei. Sono moltissime le mostre in corso (alcune sono agli ultimi weekend di esposizione) nel capoluogo: occasioni per tutti i gusti. Ecco alcune opzioni selezionate per voi – Tutte le informazioni

MOSTRE– “Echi di luce”: Ottorino De Lucchi e Raffaele Minotto in una doppia mostra personale da PUNTO SULL’ARTE. L’affascinante pittura di Ottorino De Lucchi e Raffaele Minotto si fa protagonista indiscussa di “ECHI DI LUCE”, la nuova doppia mostra personale che apre in grande stile l’anno nuovo di PUNTO SULL’ARTE. Vernissage SABATO 25 GENNAIO dalle 11 alle 13 – Tutte le informazioni

CHE FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 gennaio. Dalla sagra della Puglia ai concerti per la Memoria, passando per mostre e spettacoli, ecco gli eventi selezionati per voi – Tutte le informazioni

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 gennaio sul Lago Maggiore. Un fine settimana dedicato alla cultura con tante iniziative dedicate ai libri, incontri per il Giorno della Memoria e scoperta del territorio – Tutte le informazioni