Il Giorno della Memoria, tutte le iniziative a Varese e nel Varesotto

Lunedì 27 gennaio si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Una celebrazione adottata ufficialmente il 1° novembre 2005 nella 42ª riunione plenaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti che segnò la fine dell’Olocausto.

La data del 27 gennaio venne scelta perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Anche in provincia di Varese sono moltissime le iniziative per ricordare la tragedia della Shoà, principalmente dedicate alle scuole ma non solo. Dal momento che la ricorrenza ufficiale quest’anno cade di lunedì, molte iniziative sono state anticipate o posticipate nel fine settimana.

Ecco i principali appuntamenti:

AZZATE – Venerdì 24 gennaio alle 20.45 Alessandra Sonia Romano suonerà il violino della Shoah, accompagnata Nadio Marenco alla fisarmonica e dalla voce narrante di Elda Olivieri – Qui tutte le informazioni

BISUSCHIO – Venerdì 24 gennaio la compagnia Intrecci Teatrali porta in scena al teatro San Giorgio un viaggio potente e drammatico alle radici dell’odio razziale nazista tratto dal romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor “Destinatario Sconosciuto” – Qui tutte le informazioni

BRINZIO – Lunedì 27 gennaio alle 20.45 nella sala superiore del Museo di Brinzio, è in programma una serata che unirà musica, letture e proiezioni. una “Serata per non dimenticare” – Qui tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica 26 gennaio in Sala Verdi, incontro con l’ex deputato del Partito democratico Emanuele Fiano per parlare del tema: “Shoah: quale memoria oggi?” – Qui tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Da venerdì 24 a martedìm 28 gennaio, musica, incontri e spettacoli e la posa di una nuova pietra d’inciampo. Gli eventi sono organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le scuole e le associazioni cittadine riunite nel tavolo “La storia ci appartiene” – Qui tutto il programma

CARDANO AL CAMPO – Sabato 25 gennaio, alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale Shabbes Goy, di Teatro Blu, mentre domenica 26 gennaio, alle 17 è previsto un cineforum gestito dalle ragazze e dai ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi con la proiezione del film “Storia di una ladra di libri” – Qui tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 26 gennaio la rassegna il Te con l’Autore presenta il libro “Varese 1943”, che racconta una pagina della Resistenza nel Varesotto partendo dalla battaglia del San Martino. Ospiti, Chiara Zangarini che ha curato il libro e la violinista Elena Ricchi – Qui tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Lunedì 27 gennaio. alle 11, in piazza Alfredo di Dio, è in programma una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza presso le “pietre d’inciampo”. Verrà inaugurato un totem informativo che porterà un’epigrafe commemorativa che ricorda il tragico prezzo pagato anche da Fagnano Olona durante la Seconda Guerra Mondiale – Qui tutte le informazioni

FERNO – Il Giorno della Memoria sarà celebrato con una lettura animata a cura dall’attore Fabiano Facchetti. L’evento è in programma per lunedì 27 gennaio, alle 10.30 in Sala Consiliare ed è dedicato alle scuole ma aperto a tutta la cittadinanza – Qui tutte le informazioni

GALLARATE – La città di Gallarate ricorda le vittime della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste domenica 26 gennaio al Cimitero Monumentale di viale Milano- Qui tutte le informazioni

GALLARATE – lunedì 27 gennaio alle 18.30, al Teatro del Popolo di Gallarate un evento promosso dal Conservatorio Puccini insieme alla Città di Gallarate, per rendere omaggio al compositore Mario Castelnuovo-Tedesco, figura di rilievo nella storia musicale del Novecento, il cui talento fu messo a dura prova dalle leggi razziste emanate dal fascismo nel 1938 – Qui tutte le informazioni

GORLA MINORE – In occasione del Giorno della Memoria lunedì 27 gennaio, alle 21 a Villa Durini, si terrà la presentazione del libro di Mario Alzati “Il Gemello di Olonia”. L’autore sarà intervistato dalla giornalista di Varesenews Santina Buscemi – Qui tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Sabato 25 gennaio alle 16,30 in Sala Bergamaschi si celebra il Giorno della Memoria con la presentazione del libro “Il Convoglio” scritto da Franco Meroni che racconta le storie di chi fu costretto al tragico viaggio in treno verso il campo di concentramento – Qui tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – Venerdì 24 gennaio 2025, il Comune di Solbiate Olona organizza una giornata di commemorazione con un momento di raccoglimento al Parco della Memoria e la proiezione del documentario “E come potevamo noi cantare” – Qui tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Una mostra e un concerto d’archi per il Giorno della Memoria a Somma Lombardo: sono le due le iniziative promosse dalle associazioni Ombre Rosse e da Fonderia dell’Arte per sabato 25 e domenica 26 gennaio – Qui tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Sabato 25 gennaio il Comune di Somma Lombardo poserà altre nuove pietre di inciampo per ricordare tre cittadini deportati e morti nei campi di sterminio – Qui tutte le informazioni

TRADATE – L’associazione Donna Oggi aps, organizza a Tradate tre eventi (una mostra, un film e un incontro pubblico) per celebrare il Giorno della Memoria. Ad ospitare l’iniziativa, che durerà dal 25 al 31 gennaio, gli spazi della Biblioteca Frera – Qui il programma degli eventi

VARESE – Domenica 26 gennaio Varese celebra la Giornata della Memoria e del Sacrificio degli Alpini con il presidente nazionale Favero

L’evento ricorda il sacrificio degli Alpini nella storica battaglia di Nikolajewka del 1943, e prevede una conferenza sul ruolo delle Penne Nere nella Resistenza e un pellegrinaggio al Sacro Monte – Qui tutte le informazioni

VARESE – Diverse le iniziative organizzate dal Comune di Varese: le celebrazioni ufficiali sono in programma lunedì 27 gennaio con diversi appuntamenti. Iniziative in programma anche sabato 25 gennaio con un concerto e martedì 28 gennaio con una conferenza su “Cultura ebraica e Shoah” – Qui tutto il programma

VARESE – Sabato 25 gennaio alle 21, nella Chiesa dei Frati Cappuccini si terrà il “Concerto per il Giorno della Memoria”. Il Coro Città di Desio, diretto dal M° Enrico Balestreri, e l’Orchestra Filarmonica Europea eseguiranno il “Requiem” di W.A. Mozart sotto la direzione di Marcello Pennuto – Qui tutte le informazioni

VARESE E COMO – Medaglie d’onore, pietre d’inciampo e l’incontro con Emanuele Fiano: l’università dell’Insubria celebra la Shoah con diversi gli eventi in programma nelle due sedi di Varese e Como da venerdì 24 a martedì 28 gennaio – Qui tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE E INFERIORE – I due Comuni ricordano insieme le famiglie Costantini, deportate e scomparse nei campi di sterminio, con la posa di nove pietre d’inciampo. La posa avverrà domenica 2 febbraio: alle 10 a Venegono Superiore e alle 11 a Venegono Inferiore. Sono previste anche due serate della Memoria: il 30 gennaio alla Biblioteca di Venegono Superiore e il 31 gennaio alla Sala Consiliare di Venegono Inferiore – Qui tutto il programma delle iniziative