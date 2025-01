A Brenno Useria spettacolo di magia con animali

Appuntamento per bambini e ragazzi sabato 25 gennaio all’oratorio. Seguirà una merenda

Il cappellaio Matto “Magic Miki” aspetta tutti i bambini ed i ragazzi per un pomeriggio di trucchi di magia, gag divertenti e comicità.

Lo spettacol sarà presso il teatro dell’oratorio Beato Carlo Acutis di Brenno Useria (dietro la chiesa), in via Benefattori 5 Arcisate. Seguirà una merenda per tutti i bambini. E’ necessaria la prenotazione ai numeri sulla locandina.