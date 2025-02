“Soledarietà e Lozza Blu”: a Venegono Inferiore serata della Caritas sulle comunità energetiche

Mercoledì 12 febbraio alle 21 presso la sala civica del Comune di Venegono Inferiore (situata di fronte al Comune) in via Mauceri, si terrà l’incontro “Comunità Energetica Rinnovabile Solidale: il progetto Soledarietà di Caritas Ambrosiana e il progetto Lozza blu e sociale del Comune di Lozza”.

Interverranno il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti e il Sindaco di Lozza, Matteo Acchini. Entrambi i progetti vedono un certo sviluppo.

Possono essere un interessante riferimento per le comunità che hanno in programma lo sfidante obbiettivo di aggregare le risorse del territorio nel puntare a risparmio energetico e sostenibilità e, contemporaneamente, aiuto alla povertà.

La serata, come è nello stile della rassegna “Esercizi di coscienza” di Azione Cattolica, prevede una replica, senza relatori, nella serata di mercoledì 19 febbraio con lo scopo del confronto e della ricerca di ricadute operative. Sia la conoscenza dei progetti in corso che la possibilità di confronto tra punti di vista, sono un’occasione preziosa per non lasciare nel vago una scelta strategica e molto complessa che alcune comunità (come quella di Venegono Inferiore) già prevedono nei loro programmi. La serata è organizzata da Azione Cattolica del decanato di Tradate insieme a Caritas, del medesimo decanato, e Acli, Circolo di Venegono Inferiore. Ha il patrocinio del Comune di Venegono Inferiore che mette anche a disposizione la sala.