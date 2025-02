Visite gratuite a Luino per la Giornata Mondiale contro il cancro

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il cancro, promossa dall’Union for International Cancer Control (UICC) per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica. In questa occasione, la LILT – Associazione Provinciale di Varese offre visite senologiche con ecografia gratuite presso l’ambulatorio di Luino, in via della Vittoria (ex ufficio del turismo). L’iniziativa mira a incoraggiare il controllo preventivo, fondamentale per la diagnosi precoce.

Per usufruire della visita, è necessaria la prenotazione, contattando il numero 320 617 6456 dalle ore 17 alle 20. Un’opportunità preziosa per la salute delle donne, che sottolinea l’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro.