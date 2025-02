Vuoi migliorare il tuo francese? A Materia è in partenza un corso base

Superare le barriere comunicative e acquisire più sicurezza nel parlare: sono questi gli obiettivi del corso “Francese A1” in partenza da giovedì 6 marzo a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews.

Dalle 18:00 alle 19:00 si terrà la prima delle dodici lezioni in programma, condotte dalla docente Marina Storari.

Per chi ha già acquisito le primissime competenze linguistiche di francese, può trovare in questo corso un’occasione per migliorare la propria sicurezza e fluidità comunicativa e affrontare al meglio le situazioni di vita quotidiana.

Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui.

Le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.