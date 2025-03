Incidente stradale sulla provinciale a Besnate, ferite due donne

Questa mattina, martedì 11 marzo, intorno alle 8:31, si è verificato un incidente stradale a Gallarate, lungo la strada provinciale SP26, all’altezza dei Fontanili di Besnate. L’incidente ha coinvolto due autovetture e due persone sono rimaste ferite e soccorse in codice giallo: una donna di 29 anni e un’altra di 36 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, allertati per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso. La Soreu Laghi ha disposto l’invio di un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate per prestare soccorso ai feriti.

L’incidente ha causato rallentamenti sulla SP26.