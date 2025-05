“L’orco in cameretta” in Frera a Tradate

Cristina Obber è scrittrice, giornalista, formatrice esperta di violenza di genere. È ideatrice di progetti educativi per il mondo della scuola e per il mondo del lavoro

Cristina Obber sarà ospite a Tradate giovedì 8 maggio alle 20.30 presso il Centro Culturale Frera in via Zara 37. Presenterà il suo nuovo libro “L’orco in cameretta”, uscito il 4 aprile 2025.

Dietro la porta chiusa della loro cameretta, o semplicemente dietro lo schermo dello smartphone o del tablet, con chi stanno giocando, chattando, scambiando immagini i nostri figli? È una domanda che ci facciamo ogni giorno con crescente inquietudine, e con ragione. Perché il loro interlocutore potrebbe avere pessime intenzioni: carpire la loro fiducia, indurli a inviare fotografie e video compromettenti, ricattarli, convincerli a un incontro di persona per fare loro del male. Sono dati

allarmanti quelli delle molestie e degli abusi online sui minori, e sono in crescita, con vittime dall’età media sempre più bassa, molti ormai tra i sette e i dieci anni, per il 61 per cento bambine. Termini come grooming, sex-tortion, revenge porn, pedopornografia sono ormai entrati nelle nostre cronache e nei nostri incubi, ma non abbastanza nelle nostre conversazioni e nei nostri piani educativi concreti. Questo libro ci aiuta a conoscere il nemico e a capire come difenderci. Cristina Obber ha raccolto le testimonianze delle vittime e le domande dei ragazzi e dei bambini. Ha ascoltato i carnefici – a loro volta sempre più giovani – indagandone il modus operandi. Ha seguito il lavoro delle forze dell’ordine all’opera per contrastare un fenomeno sempre più dilagante. E in queste pagine non si limita a raccontare ma offre strumenti, parole e percorsi per entrare in quella cameretta, affrontare l’orco e sconfiggerlo.

Cristina Obber è scrittrice, giornalista, formatrice esperta di violenza di genere. È ideatrice di progetti educativi per il mondo della scuola e per il mondo del lavoro. I suoi testi di narrativa sono adottati in molte scuole come strumento di prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione. Il suo sito è cristinaobber.it.