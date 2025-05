Lutto per Rosario Rasizza: è morta la mamma Rita

Si è spenta all’età di 85 anni Rita Miracola, madre di Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis Spa. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e nell’ambiente imprenditoriale varesino, dove Rasizza è figura di riferimento.

I funerali della signora Rita si terranno giovedì 8 maggio alle 10,30 nella chiesa dei Santi Erasmo e Teodoro a Cassinetta di Biandronno, in via Borghi 17. I familiari indicheranno una associazione per eventuali donazioni in luogo dell’acquisto di fiori.

In questo momento di dolore, alla famiglia Rasizza giungono le più sentite condoglianze da parte della redazione di VareseNews e della comunità.