Presentazione del libro “Uniti nella stessa lotta” a Busto Arsizio

Busto Arsizio si prepara ad ospitare un evento significativo nella giornata di martedì 12 maggio 2025, alle 17:30, presso la Sala “Ali della Libertà” in Piazza Trento Trieste. L’Università Cittadina per la Cultura Popolare e Auser Insieme di Busto Arsizio, in collaborazione con altre realtà locali, presentano il libro “Uniti nella stessa lotta”, dedicato a Giacomo Matteotti, figura emblematica nella lotta contro il fascismo.

Il libro racconta la storia di Giacomo Matteotti, un laico e socialista che, insieme ad altri come il cattolico Velia, si oppose fermamente al regime fascista. Il volume esplora il suo coraggio nell’affrontare la violenza e la repressione fascista, unendo diverse forze politiche contro l’oppressione e la dittatura.

Un incontro con gli autori e le voci della storia

Il presidente del Comitato Provinciale per la Commemorazione di Matteotti, Giuseppe Nigro, incontrerà gli autori del libro, Stefano e Tommaso Catone, per un approfondimento su quella che fu la lotta di Matteotti. Il presidente condividerà anche riflessioni sulla figura di Matteotti, che è stato un simbolo di resistenza e di unione in tempi difficili.

A seguire, interverranno altri esperti e storici locali:

Claudio Mezzanzanica, che parlerà della storia di Busto Arsizio durante gli anni dal 1914 al 1924, quando la città si trovava al centro delle tensioni tra socialisti e fascisti. Mezzanzanica esplorerà anche come Busto Arsizio, una città socialista e popolare, fu colpita dalla violenza fascista.

Andrea Buffoni, che approfondirà l’esperienza del socialista Francesco Buffoni a Busto Arsizio, con un focus sulle sue campagne elettorali negli anni 1919 e 1921, quando il socialismo italiano cercava di contrastare la crescente ascesa del fascismo.

Un’occasione per riflettere sulla storia e sull’impegno civico

L’incontro si inserisce all’interno delle attività organizzate dall’Università Cittadina per la Cultura Popolare e da Auser Insieme, che ogni anno promuovono iniziative culturali, storiche e sociali per stimolare il dibattito pubblico e preservare la memoria storica delle lotte civili.

L’evento rappresenta una preziosa occasione non solo per conoscere più a fondo la figura di Giacomo Matteotti, ma anche per riflettere sul valore della resistenza e sull’importanza dell’impegno civile in un contesto di crescente intolleranza e violenza politica, temi tanto rilevanti oggi quanto lo erano all’epoca della sua lotta.