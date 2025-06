Aggredisce la compagna davanti ai figli, scatta il codice rosso: arrestato 46enne nel Verbano Cusio Ossola

È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania un 46enne residente nel Cusio, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna convivente.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, dopo la chiamata al 112 del padre della donna, che ha segnalato l’ennesima aggressione subita dalla figlia. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la vittima in evidente stato di agitazione, con lividi sul polso e sul petto, confermati dalle sue dichiarazioni.

Nel frattempo, il padre ha prelevato i figli minori della coppia e li ha portati via dall’abitazione. L’aggressore, del tutto incurante dell’accaduto, si trovava a dormire nella camera da letto al piano superiore.

La donna è stata trasportata al DEA di Verbania per ricevere le cure mediche. L’uomo, invece, è stato condotto in caserma e poi trasferito alla casa circondariale di Verbania, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione della violenza domestica resta costante, con particolare attenzione ai reati di genere.