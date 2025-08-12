Donna cade, soccorsa in elicottero a Maccagno con Pino e Veddasca

Martedì mattina poco prima delle 7 una donna di 60 anni è rimasta ferita in zona impervia nei pressi di Biegno, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, a seguito di una caduta che le ha provocato un trauma alla caviglia.

Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Varese e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Varese, insieme alla centrale operativa Soreu Laghi. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Como, che ha effettuato il recupero della donna.

La squadra medicalizzata dei soccorritori via terra è stata interrotta prima di raggiungere il luogo dell’incidente. La ferita è stata trasportata in ospedale a Varese in codice giallo. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione.