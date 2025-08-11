Varese News

Ventenne accoltella il padre in centro a Como

Lite in piena notte a due passi dal Duomo: una ventenne ferisce il padre con un coltello e tenta la fuga. La giovane è stata subito rintracciata e fermata dai Carabinieri mentre l’uomo è stato portato in elisoccorso al Circolo di Varese e poi dimesso nella giornata di oggi

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 agosto, in via Caio Plinio Secondo, a pochi passi dal Duomo e da piazza Cavour, si è verificato un grave episodio di violenza familiare. Una ventenne ha accoltellato il padre quarantacinquenne al culmine di una lite, ferendolo al fianco e al torace. L’uomo, soccorso in codice giallo, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Circolo” di Varese, da cui è stato dimesso nella giornata di oggi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente tre ambulanze, l’elisoccorso e i Carabinieri di Como. La giovane, che si era allontanata a piedi dopo l’aggressione, è stata rintracciata e fermata poco dopo nel centro storico. Il coltello utilizzato, di cui si era disfatta, è stato recuperato e posto sotto sequestro.

Restano da chiarire con precisione le cause e le circostanze che hanno portato alla lite.

(Foto di archivio)

Pubblicato il 11 Agosto 2025
