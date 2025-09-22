Acquerello che passione: un corso base con Varese Corsi
Dieci lezioni da lunedì 6 ottobre dalle 14:00 alle 16:30. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
Tra le proposte autunnali di Varese Corsi un percorso dedicato all’affascinante tecnica dell’acquerello, che unisce tradizione e pratica guidata.
“Acquerello che passione” in partenza da lunedì 6 ottobre dalle 14:00 alle 16:30 fornirà le basi della disciplina in un contesto che richiama l’atmosfera delle antiche botteghe d’arte. Durante le dieci lezioni verranno affrontati i diversi approcci alla percezione visiva, la gestione dell’acqua e del colore, la rappresentazione di soggetti iconici come paesaggi, riflessi, fiori e vedute veneziane, oltre all’osservazione diretta delle tecniche del docente.
Un percorso strutturato e stimolante, pensato per chi desidera avvicinarsi all’acquerello o consolidare le proprie conoscenze, sviluppando sensibilità artistica e capacità espressive.
Il corso si svolgerà al Centro d’Incontro Soranzo. Per maggiori informazioni e iscrizioni, cliccare qui.
