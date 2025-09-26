Bebé, Bigiò, Bigàt e l’argenteo filo di seta in scena a Barzola di Angera

Sarà lo spettacolo Bebé, Bigiò, Bigàt e l’argenteo filo di seta della Compagnia Roggero, di casa a Barzola di Angera, ad aprire sabato 27 settembre alle ore 15 il primo di due pomeriggi per famiglie dedicati alle Giornate europee del Patrimonio 2025 all’interno della rassegna Parade.

Il Parco di Amaltheatro, ai piedi della storica cascina di Barzola, farà da scenografia naturale a uno spettacolo di pupazzi e attori che racconta di affetti e tradizioni, seguito da merenda e laboratorio. Spettaclo diverso, ma stessa programmazione anche per la giornata di martedì 30 settembre.

Bebé, Bigiò, Bigàt e l’argenteo filo di seta

Sabato 27 settembre alle ore 15 andrà in scena “Bebé, Bigiò, Bigàt e l’argenteo filo di seta”, uno spettacolo della Compagnia Roggero che intreccia storie, pupazzi e suggestioni legate alla tradizione serica del territorio.

A seguire, i bambini potranno partecipare a un laboratorio di burattini bachini, sempre a cura della compagnia.

Dudù nella Preistoria

Martedì 30 settembre alle 16.15 sarà invece la volta di spettacolo della Compagnia Teatro Blu che porterà i piccoli spettatori indietro nel tempo, tra pitture rupestri e creature del passato.

Anche in questo caso, seguirà un laboratorio creativo dedicato alle incisioni rupestri, curato dalla Compagnia Roggero.

Un’esperienza immersiva nella natura e nella storia

Le attività si svolgono nel suggestivo Parco Amaltheatro, sito 57 del Museo Diffuso della città di Angera, luogo legato alla storia della bachicoltura.

Ciascun evento prevede anche una visita all’atelier creativo, una merenda per tutti i partecipanti e momenti di gioco libero nella cornice verde del parco.

L’ingresso è pedonale e ha un costo di 10 euro.

È consigliata la prenotazione via email all’indirizzo info@amaltheatro.org oppure telefonando al 335 8771173.

L’iniziativa fa parte della rassegna Parade e del progetto “Tutti sull’Arca!”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, con il patrocinio del Comune di Angera.