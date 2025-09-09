Il Bazar del riutilizzo del materiale scolastico conquista Sesto Calende

È promosso dal Comitato genitori della scuola primaria Ungaretti di Sesto Calende il Bazar del riutilizzo del materiale scolastico che mette a disposizione gratuitamente zaini, astucci, grembiuli di tante taglie e copertine per quaderni.

L’iniziativa ha debuttato lo scorso lunedì 8 settembre con un ottimo riscontro e sarà riproposta nuovamente nelle aule al secondo piano della primaria di via Vittorio Veneto, nella pausa pranzo di mercoledì 10 settmebre, dalle ore 12 alle 14.

Tutti sono invitati a partecipare all’iniziativa. Sia per donare materiale usato, ma in ottimo stato, sia per dare un’occhiata e ritirare qui qualcosa di utile, anziché acquistarlo ex novo.

Sarà sufficiente entrare a scuola nell’orario indicato: i bidelli saranno pronti a dare indicazioni a chi vorrà partecipare.

L’iniziativa è sostenuta dall’Istituto comprensivo di Sesto Calende.