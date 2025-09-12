L’alzabandiera dà il via all’anno scolastico ad Albizzate e Valdarno
Una tradizione che ormai ogni anno dà il via al percorso di studi degli alunni albizzatesi
“W la scuola, w gli alunni, w Albizzate!”. Si è tenuta questa mattina la doppia cerimonia dell’alzabandiera a Valdarno e ad Albizzate in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Una tradizione che ormai ogni anno dà il via al percorso di studi degli alunni albizzatesi.
«Agli insegnanti, al personale Ata, al dirigente scolastico, ai genitori e alla nostra amministrazione comunale auguro di fare un gioco di squadra con senso di corresponsabilità per i nostri alunni e alimentare sempre quel gran senso di appartenenza alla nostra comunità albizzatese – ha detto il sindaco Mirko Zorzo -. Agli alunni chiedi di avere il coraggio di domandare, di essere curiosi nel trovare risposte e determinati nel realizzare i propri sogni».
Zorzo rivendica le ultime spese stanziate per i plessi scolastici: «Sono stati stanziati circa 100 mila euro sugli edifici scolastici: arriviamo al primo giorno di scuola con interventi effettuati sui vari plessi scolastici di Albizzate e di Valdarno. Tinteggiature sui 3 atri, interventi di natura idraulica nei vari bagni, impermeabilizzazioni sulle passerelle, installazione delle nuove campanelle nelle scuole secondarie di primo grado, tinteggiature, pulizie, scuola elementare di Albizzate e di Valdarno con cambio delle lampade non funzionanti. Nei prossimi giorni ci saranno manutenzioni sui serramenti e per abbattere le barriere architettoniche e nei prossimi mesi l’installazione di un montascale per il raggiungimento della palestra sia dal piano – 1 che dal piano rialzato nel plesso di via Dante».
