Piccoli esploratori ad Arolo: una giornata tra lago, natura e avventura

Laboratori, letture e salvataggi con i cani: il 27 settembre la spiaggia di Arolo (Leggiuno) si trasforma in un’aula a cielo aperto dedicata ai bambini e alle famiglie

Una giornata al lago per scoprire, imparare e divertirsi: sabato 27 settembre 2025, dalle 10.00 alle 16.30, la spiaggia di Arolo, a Leggiuno, ospita “Piccoli esploratori al Lago”, un evento gratuito pensato per le famiglie, tra giochi, laboratori e dimostrazioni dal vivo.

Organizzato da Il Porto dei piccoli – Fondazione ETS in collaborazione con il Comune di Leggiuno, l’Associazione culturale Le Rupi e il Comitato ARPICA, l’evento vuole offrire ai bambini un’occasione unica per conoscere l’ambiente lacustre in modo esperienziale, combinando arte, sport e scienza.

Tra gioco e scoperta

L’iniziativa si propone come un laboratorio a cielo aperto, dove bambini e adulti possono muoversi tra attività creative, motorie e letture animate a tema naturalistico. Un modo per imparare divertendosi, toccando con mano la bellezza e la complessità dell’ecosistema del Lago Maggiore.

Il momento centrale della giornata sarà la spettacolare dimostrazione di salvataggio con unità cinofile, a cura della Scuola Italiana Cani da Salvataggio (SICS), in collaborazione con la Guardia Costiera. I presenti potranno osservare dal vivo le tecniche di soccorso con i cani, un’esperienza educativa e coinvolgente che fonde spettacolo e formazione.

Un’esperienza per tutti

«Iniziative come questa trasformano il territorio in un luogo di esperienza concreta – dichiara Giovanni Parmigiani, sindaco di Leggiuno – dove osservare, provare e capire il lago diventa un’avventura condivisa».

«Per la Fondazione ETS Il Porto dei piccoli, ogni attività è un’occasione per unire curiosità, apprendimento e partecipazione – aggiunge Gloria Camurati Leonardi, presidente – e questa giornata rende il lago a portata di mano, tra gioco e scoperta».

Il programma della giornata

Sabato 27 settembre 2025 – Spiaggia di Arolo, Leggiuno (VA):

Ore 10:00 – Accoglienza famiglie e bambini, con consegna dei gadget di benvenuto

Ore 11:00 – Apertura dei laboratori creativi, motori e di lettura

Ore 11:30 – Dimostrazione della Scuola Italiana Cani da Salvataggio e Guardia Costiera

Ore 13:00 – Pranzo al sacco offerto ai bambini

Ore 14:00 – Ripresa dei laboratori

Ore 16:00 – Chiusura attività e saluti finali

Info e contatti

Per ulteriori informazioni:

Associazione culturale Le Rupi

Cell: 328 0290576

Email: lerupi.associazione@gmail.com

Il Porto dei piccoli – Fondazione ETS

Sito: www.ilportodeipiccoli.org

Email: info@ilportodeipiccoli.org

Tel: 346 5827128

Una giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, per vivere il lago come un luogo di scoperta, crescita e avventura.