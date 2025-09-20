Leggiuno
Piccoli esploratori ad Arolo: una giornata tra lago, natura e avventura
Laboratori, letture e salvataggi con i cani: il 27 settembre la spiaggia di Arolo (Leggiuno) si trasforma in un’aula a cielo aperto dedicata ai bambini e alle famiglie
Una giornata al lago per scoprire, imparare e divertirsi: sabato 27 settembre 2025, dalle 10.00 alle 16.30, la spiaggia di Arolo, a Leggiuno, ospita “Piccoli esploratori al Lago”, un evento gratuito pensato per le famiglie, tra giochi, laboratori e dimostrazioni dal vivo.
Organizzato da Il Porto dei piccoli – Fondazione ETS in collaborazione con il Comune di Leggiuno, l’Associazione culturale Le Rupi e il Comitato ARPICA, l’evento vuole offrire ai bambini un’occasione unica per conoscere l’ambiente lacustre in modo esperienziale, combinando arte, sport e scienza.
Tra gioco e scoperta
L’iniziativa si propone come un laboratorio a cielo aperto, dove bambini e adulti possono muoversi tra attività creative, motorie e letture animate a tema naturalistico. Un modo per imparare divertendosi, toccando con mano la bellezza e la complessità dell’ecosistema del Lago Maggiore.
Il momento centrale della giornata sarà la spettacolare dimostrazione di salvataggio con unità cinofile, a cura della Scuola Italiana Cani da Salvataggio (SICS), in collaborazione con la Guardia Costiera. I presenti potranno osservare dal vivo le tecniche di soccorso con i cani, un’esperienza educativa e coinvolgente che fonde spettacolo e formazione.
Un’esperienza per tutti
«Iniziative come questa trasformano il territorio in un luogo di esperienza concreta – dichiara Giovanni Parmigiani, sindaco di Leggiuno – dove osservare, provare e capire il lago diventa un’avventura condivisa».
«Per la Fondazione ETS Il Porto dei piccoli, ogni attività è un’occasione per unire curiosità, apprendimento e partecipazione – aggiunge Gloria Camurati Leonardi, presidente – e questa giornata rende il lago a portata di mano, tra gioco e scoperta».
Il programma della giornata
Sabato 27 settembre 2025 – Spiaggia di Arolo, Leggiuno (VA):
-
Ore 10:00 – Accoglienza famiglie e bambini, con consegna dei gadget di benvenuto
-
Ore 11:00 – Apertura dei laboratori creativi, motori e di lettura
-
Ore 11:30 – Dimostrazione della Scuola Italiana Cani da Salvataggio e Guardia Costiera
-
Ore 13:00 – Pranzo al sacco offerto ai bambini
-
Ore 14:00 – Ripresa dei laboratori
-
Ore 16:00 – Chiusura attività e saluti finali
Info e contatti
Per ulteriori informazioni:
-
Associazione culturale Le Rupi
Cell: 328 0290576
Email: lerupi.associazione@gmail.com
-
Il Porto dei piccoli – Fondazione ETS
Sito: www.ilportodeipiccoli.org
Email: info@ilportodeipiccoli.org
Tel: 346 5827128
Una giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, per vivere il lago come un luogo di scoperta, crescita e avventura.