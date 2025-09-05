Varese News

Varese Laghi

Un percorso formativo gratuito per operatori sociali e volontari a Varese

Tre incontri per riflettere sulla spiritualità nel lavoro sociale, dal 27 settembre all'8 novembre

Generico 2018

L’Oratorio della Brunella di Varese ospiterà tra settembre e novembre 2025 un percorso formativo gratuito rivolto a operatori sociali, educatori, volontari e cittadini attivi. Il tema centrale del ciclo di incontri sarà la “Spiritualità e Lavoro Sociale”, con l’obiettivo di esplorare la dimensione spirituale del lavoro di aiuto, fondamentale per un intervento che rispetti la dignità e le diversità di ciascun individuo.

I partecipanti avranno l’opportunità di affrontare temi delicati e rilevanti come la gestione dei dilemmi etici quotidiani, il confronto con la diversità religiosa e culturale, e l’integrazione delle proprie convinzioni spirituali nel lavoro sociale. Ogni incontro avrà una forte componente di riflessione personale, con l’intervento di esperti provenienti dal mondo della filosofia, della pastorale giovanile e dell’etica sociale, nonché da diverse tradizioni religiose.

Il ciclo di formazione sarà articolato in tre mattine:

27 settembre 2025“Esperienze di aiuto orientate eticamente”: un incontro che esplorerà i dilemmi etici nel lavoro sociale, con relatori come Valentina Calcaterra, docente di Metodologia del servizio sociale, e Andrea Gollini, direttore della Caritas di Reggio Emilia.

18 ottobre 2025“Il valore dell’altro”: un incontro interreligioso e interculturale che coinvolgerà rappresentanti di diverse fedi, tra cui Don Matteo Missora (Responsabile Pastorale Giovanile di Varese) e Svaminī Shuddhananda Giri (monaca e vice presidente dell’Unione Induista Italiana).

8 novembre 2025“L’incontro nella relazione”: un incontro che riflette sulla costruzione di relazioni autentiche nel lavoro sociale, con l’obiettivo di sviluppare pratiche di aiuto innovative e creare reti di supporto territoriale.

Questo percorso è promosso dalla cooperativa sociale La Casa Davanti al Sole e dalla Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate di Varese, ed è un’occasione unica per approfondire la propria pratica professionale in modo consapevole e rispettoso della diversità. Le iscrizioni sono gratuite, e per ulteriori informazioni è possibile contattare info@lacasadavantialsole.org.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.