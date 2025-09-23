Varese, un nubifragio di pioggia e grandine ha attraversato la provincia
A partire dalle 13.30 con crescente intensità l’epicentro del forte acquazzone si è mosso lungo l’asse tra Cassano Magnago, Varese fino alla zona del Ceresio e la Svizzera con anche episodi di grandine
Un scia di maltempo ha attraversato da sud a nord la fascia centrale della provincia di Varese con un nubifragio di forte intensità oggi martedì 23 settembre.
A partire dalle 13.30 con crescente intensità l’epicentro del forte acquazzone si è mosso lungo l’asse tra Cassano Magnago, Varese fino alla zona del Ceresio e la Svizzera con anche episodi di grandine.
Secondo il radar meteo di Arpa Lombardia la pioggia nei momenti di maggior intensità ha superato i 60 millimetri all’ora, una misurazione che fa rientrare il fenomeno in quello che viene definito nubifragio.
Sull’area dei laghi e delle Prealpi varesine persiste un all’erta meteo gialla per tutta la giornata, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal centro di monitoraggio rischi naturali della protezione civile regionale.
I danni a Varese città
Secondo le segnalazioni più rilevanti che abbiamo ricevuto ci sono alcune situazioni delicate legate ad allagamenti in viale Ippodromo, viale Valganna e Schiranna a Varese. Si segnalano anche l’allagamento di parte del centro commerciale Iper Belforte (QUI LE FOTO).
I ritardi alla circolazione ferroviaria
Grandi ritardi nella circolazione ferroviaria, a causa del nubifragio che ha colpito Varese e che ha danneggiato la linea Rfi tra le stazioni di Varese e Gazzada-Schianno-Morazzone. Trenord quantifica in “ritardi medi di 60 minuti”, con “possibili variazioni di percorso e cancellazioni” sulle linee S5, RegioExpress e Tilo Malpensa-Bellinzona.
Completamente bloccata la linea FN per danni tra Varese e Malnate e per un passaggio a livello danneggiato da autoveicolo a Casbeno.
Strade come fiumi tra Bisuschio e Induno Olona
La bomba d’acqua del primo pomeriggio ha causato allagamenti in diverse zone della Valceresio. Le situazioni più critiche nei centri di Bisuschio e Induno Olona. Ad Arcisate i bambini dell’asilo sono stati fatti salire ai piani alti (LEGGI L’ARTICOLO CON TUTTI I DETTAGLI).
Nuova frana sulla strada tra Brusimpiano e Porto Ceresio
È franata di nuovo la strada del lago tra Brusimpiano e Porto Ceresio. Riaperta questa mattina attorno a mezzogiorno, con senso unico e semaforo, dopo la bomba d’acqua che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi – martedì 23 settembre – il nord del varesotto e in particolare la Valceresio, la strada è ora nuovamente non percorribile perché il fronte della frana si è mosso nuovamente, invadendo il tratto di strada che era appena stato ripulito.
Black-out e problemi alla rete elettrica
Alle 17 si registrano anche diversi problemi alla rete elettrica a Varese città, Vergiate (79 le famiglie senza corrente), Sesto Calende, Carnago.
