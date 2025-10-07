L’alfabeto inesistente per i ragazzi pronti a scoprire l’Ante Litteram di Benzoni

Le parole possono saltare, curvare e persino cadere. È una verità insolita tutta da verificare insieme a bambini e ragazzi, sabato 11 ottobre, con il laboratorio L’alfabeto inesistente in programma sabato 11 ottobre alle ore 15.30 alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, in piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio.

L’attività è proposta dalla Didattica museale e territoriale della città in occasione della mostra “Ante Litteram” di Claudio Benzoni.

Un artista da scoprire per imparare a guardare le parole in modo diverso.

Alla speciale visita guidata, dedicata a famiglie con ragazzi dai 9 ai 13 anni, seguirà un laboratorio in cui provare a interpretare graficamente una frase.

La partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, a QUESTO LINK.

Ogni ragazzo dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività (non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore.

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica Museale e territoriale della Città di Busto Arsizio ai numeri 0331 390242 – 349 oppure scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it.