Maghi, enigmi e streghe: torna l’Halloween della Palude Brabbia

Sabato 1 e domenica 2 novembre la Riserva Naturale Palude Brabbia ospita due avventure dedicate a bambini e ragazzi tra enigmi e passeggiate al tramonto

La natura si tinge di mistero e magia nel weekend di Halloween alla Palude Brabbia, con due appuntamenti dedicati ai più piccoli tra enigmi, personaggi strambi e sentieri da esplorare. Sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, la riserva naturale si trasformerà in un teatro a cielo aperto per vivere emozioni, paure e divertimento a contatto con la natura.

Due giornate per due fasce d’età

Sabato 1 novembre: l’avventura sarà riservata ai bambini dai 5 agli 8 anni, con inizio alle 16.30 e termine previsto alle 18.30

Domenica 2 novembre: toccherà ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni, sempre dalle 16.30, con chiusura alle 19.00

Entrambi gli eventi si svolgeranno tra i sentieri della riserva al calare del sole, quando la Palude si risveglia tra streghe, maghi e creature curiose. I giovani partecipanti saranno chiamati ad affrontare un enigma misterioso che turba la quiete del bosco e a collaborare per riportare l’equilibrio tra gli animali.

Una passeggiata tra natura e fantasia

L’esperienza, ideata per coinvolgere bambini e famiglie in un’attività a metà tra il gioco e la scoperta ambientale, si svolgerà in modalità di passeggiata guidata, con personale esperto della Riserva Naturale Palude Brabbia, gestita da LIPU.

Per partecipare, è richiesta l’iscrizione tramite il sito ufficiale www.lipupaludebrabbia.it

, dove sono disponibili tutte le informazioni utili.