Pro Patria – Lumezzane, la partita in diretta

La Pro Patria torna allo "Speroni" con l'obiettivo ottenere la prima vittoria tra le mura amiche. Si gioca domenica 26 dalle 17,30, seguite e commentate con noi la gara in #direttavn

La Pro Patria cerca la prima vittoria interna di questo campionato ospitando sabato 8 novembre dalle 17,30 il Lumezzane in un incontro che sulla carta è alla portata dei Tigrotti. Seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).

Pubblicato il 08 Novembre 2025
