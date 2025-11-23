Varese News

Scontro tra auto sulla 336 a Gallarate: tre feriti in codice verde

Generico 17 Nov 2025

Nel pomeriggio di domenica 23 novembre, intorno alle 13:30, due auto si sono scontrate sulla SS336, in direzione A8, nel territorio di Gallarate, nel tratto tra Cardano e la zona industriale.

Quattro persone erano a bordo dei veicoli coinvolti, tre uomini di 33, 53 e 56 anni e una donna di 56 anni. I vigili del fuoco di Varese sono arrivati poco dopo per mettere in sicurezza le auto e garantire la sicurezza della zona.

Tre persone hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate all’ospedale di Gallarate, tutte in “codice verde”, cioè non in pericolo di vita.

La Polizia Stradale ha gestito i rilievi e il traffico, che ha subito rallentamenti nel tratto interessato. Gli enti di soccorso hanno lavorato insieme per risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

Pubblicato il 23 Novembre 2025
