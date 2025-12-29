Castellanza
Burattini in bibioteca a Castellanza con Il re, il bambino e l’astronauta
Partecipazione gratuita allp spettacolo del burattinaio Elis Ferracini in scena martedì 30 dicembre alle ore 16.30 per la rassegna Più vicina
Si intitola “Il re, il bambino e l’astronauta” lo spettacolo della compagnia Allegra brigata in scena martedì 30 dicembre alle ore 16.30 nel salone della Biblioteca civica di Castellanza.
Il burattinaio Elis Ferracini racconta la storia originale di un bimbo di umili origini che intraprende un viaggio avventuroso ricco di imprevisti e occasioni per imparare cose nuove che gli permetteranno di sconfiggere il terribile Re di Picche e la sua corte.
La partecipazione è libera e gratuita.
L’evento chiude il ciclo “Più vicina – La biblioteca dove non te l’aspetti”.
Per maggiori informazioni scrivere a biblioteca@comune.castellanza.va.it oppure 0331 503696.