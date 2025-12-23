Grandi bolle di sapone con Zio Pasticcio show sabato a Dumenza

A Dumenza Babbo Natale ha riservato ai bambini un dono speciale: uno spettacolo di enormi, buffe e imprevedibili bolle di sapone, fantasia, colori e divertimento!

Appuntamento per tutti sabato 27 alle ore 15 nel salone parrocchiale di via Merici a Dumenza.

Qui i bambini troveranno ad accoglierli zio Pasticcio, clown allegro e divertente che con un po’ di cqua e sapone realizza vere e prprie magie.

Le bolle di sapone saranno portagioniste dello show accompagnato da truccabimbi e golosa merenda a cura della Proloco Dumenza 2.0 che propone l’iniziativa assieme al comitato promotore di Natale Tücc Insema a Dumenza – 2025.

Partecipazione per tutti libera e gratuita.