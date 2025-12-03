Cantello
Il Natale è solidale a Cantello con l’iniziativa “Dona un gioco, regala un sorriso”
Un pomeriggio dedicato alla solidarietà: il 14 dicembre le famiglie sono invitate a donare un giocattolo o un libro in buone condizioni per regalarlo a un bambino meno fortunato
14 Dicembre 2025
L’Associazione Genitori Cantello, con il patrocinio del Comune di Cantello, rinnova anche quest’anno l’invito a partecipare a un gesto semplice ma dal grande valore umano: donare un gioco o un libro che non si usa più per far felice un bambino che ne ha bisogno.
L’appuntamento è per domenica 14 dicembre 2025, dalle 15 alle 18, presso l’Aula Gasparotto, con ingresso dal parcheggio di via Milano. Le famiglie potranno portare giocattoli o libri in buone condizioni, che verranno successivamente destinati a bambini meno fortunati. Gli organizzatori si riservano di valutarne lo stato, per garantire che ogni dono sia davvero un gesto di cura.
In cambio della donazione, i partecipanti riceveranno una merenda offerta, un modo semplice per condividere un momento di comunità e solidarietà.
Un piccolo dono può trasformarsi in un sorriso grande: un’occasione per insegnare ai più giovani il valore della condivisione e per vivere insieme uno spirito natalizio autentico. Cantello vi aspetta per costruire, un gesto alla volta, un Natale più solidale.
