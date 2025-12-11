Busto Arsizio
Mosaico d’autore junior con Musivarius e il suo Autore a Busto Arsizio
Domenica 14 dicembre alle ore 15 l’artista Tozzi guida i bambini alla scoperta della mostra allestitia a Palazzo Cicogna e in un laboratorio. Iniziativa gratuita con prenotazione
Nell’ambito della mostra Musivarius – Evoluzioni del mosaico contemporaneo, allestita a Palazzo Marliani Cicogna sino al prossimo 6 gennaio, l’artista Ivan Tozzo propone lo speciale laboratorio Mosaico d’autore junior. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è in programma per il pomeriggio di domenica 14 dicembre dalle ore 15 alle 16.30.
I bambini partecipanti – indicativamente dai 6 ai 12 anni – sarannno accompagnati dall’artista lungo il percorso espositivo per capira assieme a lui come nasce un misaico e poi, tessere alla mano, proveranno a creare una piccola opera musiva.
Visita con laboratorio per bambini 6 – 12 anni accompagnati da un adulto.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.
L’evento fa parte dell’iniziativa Arte sotto l’albero, promossa dalla Didattica museale territoriale Città di Busto Arsizio.
Per ulteriori informazioni contattare la Didattica museale al numero 0331 390 349, oppure museibusto@comune.bustoarsizio.va.it o didattica@comune.bustoarsizio.va.it.