Un weekend intenso per le atlete dell’Icesport Varese, impegnate su più fronti il 29 e 30 novembre.

A Pinerolo si è disputata la seconda prova nazionale della fascia élite. Alessandra Trusiani, con un buon libero, ha conquistato la decima posizione finale, migliorando di tre posti rispetto allo short program.

A Cavalese, invece, si è svolta la gara open Fiemme on Ice, alla quale hanno partecipato Amanda Barbazza e Camilla Pandolfi, ottenendo rispettivamente un bellissimo terzo e quarto posto nelle loro categorie. (nella foto il podio di Amanda Barbazza)

Il mese di dicembre continua a offrire numerosi appuntamenti per le atlete varesine. Lunedì 8 dicembre si terrà ad Aosta la prima prova nazionale di sincronizzato, con la partecipazione di entrambe le squadre Frost Fairies nelle categorie Mixed Age e Juvenile.

Domenica 14 dicembre, a Oggiona Santo Stefano, sarà invece la volta della gara Libertas Trofeo di Natale, alla quale prenderanno parte oltre 20 giovani atlete dell’Icesport Varese, molte delle quali esordienti in competizioni ufficiali.

Un grande in bocca al lupo a tutte le atlete per i prossimi appuntamenti!