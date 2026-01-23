A Caronno Pertusella un pomeriggio tra storie e musica per i più piccoli

Un pomeriggio di storie, suoni e immaginazione dedicato ai più piccoli. Sabato 24 gennaio, dalle 17 alle 18, la Biblioteca comunale di Caronno Pertusella ospita “Fiabe musicali”, un’iniziativa pensata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, che unisce la lettura animata all’accompagnamento musicale.

L’appuntamento fa parte delle proposte culturali della biblioteca rivolte all’infanzia e punta a rendere l’ascolto delle storie ancora più coinvolgente grazie alla musica, che accompagna e arricchisce la narrazione.

L’iniziativa è gratuita ma è consigliata la prenotazione, visto il numero limitato di posti. Durante l’attività, i bambini saranno guidati da lettori e musicisti in un viaggio tra parole e melodie. Anche i genitori sono invitati a partecipare, per vivere insieme ai propri figli un’esperienza culturale di qualità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 029658072 o scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.caronnopertusella.va.it.