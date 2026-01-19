A Lissago è tempo di Open Day: una giornata per scoprire l’offerta della della Scuola dell’Infanzia

Appuntamento sabato 24 gennaio alle 10 per conoscere le insegnanti, gli spazi e i servizi offerti dalla Scuola dell’Infanzia paritaria A.M. e G.B. Baroffio Dall’Aglio, in via San Carlo 4, nello splendido rione varesino di Lissago, immerso nel verde e nella natura.

Tutto il personale, la coordinatrice Chiara con le insegnanti e le educatrici Irene, Gessica, Emanuela e Angela, insieme alla cuoca Anita e all’ausiliaria Veronica, saranno liete di accogliere i genitori interessati per presentare il progetto formativo e gli spazi della scuola, le aule didattiche e laboratoriali e i giardini. La scuola è aperta da settembre a giugno, dalle 7.30 alle 17.30 e offre i servizi di pre e post scuola. Nel mese di luglio è attiva la sezione estiva.

All’interno e nelle aree verdi di pertinenza, gli spazi sono accuratamente suddivisi per creare un ambiente accogliente e stimolante pensato per i bambini, dove le insegnanti, attente alla personalità di ciascuno, svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione, aiutando a pensare e a riflettere, sollecitando il bambino a osservare, descrivere, narrare e fare ipotesi. La scuola, strutturata su due piani, offre due ampie e luminose aule dedicate all’attività didattica, un’aula polifunzionale e la stanza della nanna al piano terra.

Al primo piano invece si trova un ampio salone e le nostre “stanze magiche”:

– lo Spazio di riuso creativo, una sorta di emporio contenente vari materiali di recupero e di riciclo: bottoni, stoffe, tubi di cartone e di plastica ecc. ben organizzati e classificati affinché i bambini, possano utilizzarli per creare liberamente;

– l’Atelier di pittura, una stanza speciale a disposizione dei bambini. In questo luogo hanno la possibilità di dipingere in piedi o seduti, con fogli appesi al muro, con l’ausilio di ottimi pennelli e colori e soprattutto con la libertà di tracciare ciò che vogliono senza essere sottoposti ad alcun giudizio;

– la ricca Biblioteca con libri scelti e selezionati per contenuti e valore artistico. A cadenza settimanale i bambini hanno la possibilità di scegliere in prestito un libro con le modalità di una vera biblioteca. All’interno della scuola sono presenti; la sala nanna e un’aula mensa, utilizzata anche per alcuni laboratori.

La cucina è interna e fornisce pasti con menù verificato da ATS Insubria e realizzato con ingredienti certificati biologici, prestando attenzione ai diversi tipi di scelte alimentari preparati dell’amatissima cuoca Anita.

Un doppio giardino, grande, ben strutturato, ideale per diverse attività, dalla raccolta di materiali alla conoscenza della natura, con progetti importanti come la cura dell’orto, il vitigno, il tunnel di salici e le capanne di glicine. Da sempre il giardino è considerato una vera e propria aula all’aperto: fare esperienza diretta di gioco e apprendimento in contesti di natura per uno sviluppo fisico, cognitivo sociale ed emotivo più sano, questa la filosofia della scuola. Entrare in relazione con il mondo naturale che li circonda dona ai bambini e alle bambine un senso di luogo, un legame con il posto che è la loro casa. Fare esperienza significativa in natura durante l’infanzia in compagnia di un adulto familiare ed attento aiuta a coltivare un atteggiamento di responsabilità nei confronti dell’ambiente, in linea con il progetto Green School al quale la scuola aderisce per il sesto anno consecutivo.

Il giardino inoltre è il luogo ideale per sviluppare il progetto creativo di LandArt dove i bambini hanno la possibilità di sperimentare in modo libero e spontaneo con gli elementi naturali: facce realizzate con la corteccia e le pigne, animali fatti con legnetti e foglie secche, figure astratte ispirate dalla creatività di ogni bambino. Un’idea nata per trasmettere il rispetto per l’ambiente e stimolare la capacità immaginifica: @landartlissago (su Instagram).

La scuola è gestita da un ente di diritto privato, la Fondazione “A.M. e G.B. Dall’Aglio”. Il consiglio di amministrazione della Fondazione e il suo presidente, delegato alla funzione di dirigente amministrativo, garantiscono la continuità didattica del progetto formativo elaborato nel PtOF, costantemente aggiornato.

Particolare attenzione è assicurata all’aggiornamento professionale dei dipendenti e alla sicurezza.

Costante è la collaborazione con gli enti pubblici, le altre scuole del territorio, le Università (tirocinio) e con il Ministero dell’Istruzione. La scuola aderisce alla rete delle scuole FISM ed opera in stretta collaborazione con i servizi educativi del Comune di Varese con il quale è convenzionata.

Importante per la scuola è l’attività dell’Associazione pro Scuola Materna, associazione non riconosciuta alla quale aderiscono volontari del rione e i genitori dei bambini e delle bambine frequentanti: l’associazione organizza eventi, raccolte fondi e ogni attività che contribuisca a sostenere la scuola nelle sue attività educative. L’Associazione pro Scuola Materna inoltre offre la possibilità ai bambini iscritti di frequentare corsi con esperti esterni in orario scolastico, come l’avvicinamento alla lingua inglese e l’attività motoria e la musica. Per tutti i bambini della scuola inoltre è offerto un laboratorio musicale condotto dalle insegnanti in collaborazione con il progetto Opera Kids dell’associazione As.Li.Co associazione lirica e concertistica italiana, che da anni porta nelle scuole il progetto Opera Education.

Importante è il legame con il rione di Lissago, i cui abitanti si sono sempre mostrati attivi a sostegno della Scuola, organizzando o partecipando insieme alle famiglie degli iscritti alle feste, alle raccolte fondi e alle varie iniziative: fondamentale quindi il sostegno della Parrocchia San Carlo Borromeo di Lissago, dei volontari del Comitato Maria Letizia Verga, del Centro Culturale Lissago-Schiranna, degli Amici di Lissago e degli Amici di Mustonate.

Per prenotazioni contattare la scuola: tel. 0332/310243, e-mail didatticalissago@gmail.com