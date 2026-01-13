Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell’istituto Valceresio di Bisuschio
Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti Andrea Pisoni, Matilde Albanese, Nicole Castelli e Gioele Maffioletti. Inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Andrea Pisoni, Matilde Albanese, Nicole Castelli e Gioele Maffioletti saranno in diretta mercoledì 14 gennaio alle ore 15.00 a www.radiomateria.it nella trasmissione “Che scuola fai?”.
Sono i rappresentanti degli studenti dell’istituto Valceresio di Bisuschio e racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
L’istituto Valceresio propone diversi percorsi: dal liceo scientifico alle scienze applicate o alle scienze umane, dal tecnico turistico all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing oppure Relaizoni Internazionali per il Marketing.
Appuntamento alle ore 15.00 i diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
