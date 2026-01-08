È un viaggio tra Natura e Spazio la prima domenica di Porte aperte del 2026 al Parco Pineta

Domenica 11 gennaio dalle ore 14 il Centro didattico scientifico apre l’area protetta ai visitatori per avventure nell’area protetta e viaggi per piccoli astronauti in EcoPlanetario

Cade l’11 gennaio la prima domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate. Sole e rigide temperature invernali per un Viaggio tra Natura e Spazio in cui riscoprire, sotto una nuova luce, i sentieri dell’area protetta e per avventurarsi in un’esperienza per piccoli astronauti, alla scoperta del Sistema solare.

ESPLORIAMO IL SISTEMA SOLARE

Dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole, infinite sono le sorprese che racchiude il sistema solare! Lanciamoci in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle meraviglie dello spazio infinito per capire quanto ancora resta di inesplorato. Allacciate le cinture!

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 e poi di nuovo alle 15.30 – per i più piccoli – e 16.30 e oi 17.30 – per tutti, dai 9 anni – ed è prenotabile a QUESTO LINK.