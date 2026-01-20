Olgiate Olona: cantieri e PNRR, il Comune risponde alle polemiche sulle strade

Il dibattito nato a Olgiate Olona riguardo ad alcuni lavori pubblici è arrivato sino al palazzo comunale. L’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Montano ha diramato un comunicato nel quale prende posizione, difendendo il proprio operato e parlando di «un piano strutturato che guarda al futuro, lontano dalla logica dei “cantieri elettorali” o degli interventi provvisori».

Il nodo centrale della questione riguarda la scelta di non procedere immediatamente con la riasfaltatura sistematica di alcune vie. Una decisione che l’Amministrazione definisce di «buona amministrazione e responsabilità». Il motivo – si spiega – è sia tecnico sia economico: gran parte della zona è infatti interessata da interventi legati al PNRR per l’ammodernamento delle reti.

Attualmente sono in corso lavori legati alla implementazione della rete elettrica con interramento dell’elettrodotto esistente e, in ambito digitale, alla posa della fibra ottica ad alta capacità per cittadini e imprese. Rifare oggi il manto stradale – spiegano dal Comune – comporterebbe uno spreco di risorse pubbliche poiché le strade verrebbero inevitabilmente scavate di nuovo a breve termine. Per questo motivo, si sta procedendo con manutenzioni temporanee atte a garantire la sicurezza, rimandando l’intervento definitivo al termine della posa dei cavi.

Un esempio concreto di questa strategia fornito nel comunicato è quello di via Diaz. Qui tra febbraio e marzo, la società Terna inizierà la posa di cavi ad alta capacità per l’interramento dell’elettrodotto che proseguirà poi verso Solbiate. Solo dopo questo delicato passaggio si interverrà sull’asse viario in modo definitivo.

Nonostante i cantieri aperti, l’Amministrazione rivendica inoltre alcuni risultati già ottenuti in altre zone del territorio comunale come la riasfaltatura e la nuova segnaletica in via Piave, via Medaglie d’Oro, via Cadore, via De Gasperi e via Roma; il ripristino dei tratti nella zona nord interessati dalla fibra; il rifacimento recente di via Mazzini e del parcheggio del centro cittadino.

Il comunicato non risparmia una nota polemica verso chi, soprattutto online, ha mosso critiche all’operato degli uffici. L’Amministrazione esprime rammarico per «osservazioni superficiali e giudizi sommari» diffusi via internet da soggetti che non si informerebbero sui processi in corso. «Un uso dei social distorto finisce per screditare ingiustamente uffici e amministratori che lavorano quotidianamente per la collettività». L’obiettivo dichiarato resta quello di consegnare un sistema tecnologico moderno ed efficiente. «Olgiate Olona merita interventi programmati, coerenti e duraturi,» conclude l’Amministrazione, confermando l’impegno verso una gestione sostenibile e coordinata delle risorse pubbliche.