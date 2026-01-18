RMFonline del 17 gennaio: riflettori su giustizia e cittadinanza

Il nuovo numero di RMFonline si apre con un editoriale di Massimo Lodi che affronta, con tono lucido e provocatorio, il primo vero banco di prova politico del 2026: il referendum sulla giustizia, in programma per il 22 e 23 marzo. Il tema – la separazione delle carriere dei magistrati – è solo la superficie di un confronto che si preannuncia profondamente politicizzato, al punto da diventare un test sulla tenuta del governo Meloni.

Lodi osserva come il dibattito si stia già allargando ben oltre i confini della riforma costituzionale, trasformandosi in una sorta di plebiscito sul governo in carica. Un meccanismo già visto con il referendum renziano del 2016 e che ora rischia di ripetersi. «Ve la state cercando» – scrive il direttore – riferendosi a chi, nel centrodestra, continua ad alimentare un clima di scontro con la magistratura, finendo per offrire ai detrattori un facile assist politico. Così, la domanda che resta sullo sfondo è tanto semplice quanto spiazzante: «Ma l’ambaradan era davvero necessario?»

Oltre all’editoriale, il numero odierno racconta una Varese accesa di entusiasmo e partecipazione grazie alla tappa cittadina della fiaccola olimpica, passata il 14 gennaio tra palaghiaccio e Giardini Estensi, raccogliendo una folla mai vista prima. Una città che ha saputo vivere un evento simbolico come un rito collettivo, testimoniato da articoli, reportage e analisi che trovano spazio ampio nelle sezioni di attualità, cultura e sport.

È un numero che intreccia il grande con il locale, il dibattito nazionale con le emozioni civiche. E che lancia una riflessione importante: in tempi di tensioni istituzionali e propaganda, la partecipazione vera – sia alle urne che in piazza – resta l’unico antidoto efficace.