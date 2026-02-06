A far la Pace chi ci pensa? Performance teatrale per ragazzi al Monastero di Lonate Pozzolo

Sabato alle 16.30 in biblioteca l’evento gratuito promosso dalla Biblioteca con CRT Teatro-Educazione ispirato al libro Fai un salto e grida. Dai 12 anni in su

È liberamente ispirata al libro “Fai un salto e grida” di Cecilia Daverio la performance teatrale A far la pace chi ci pensa? condotta da CRT Teatro-Educazione in programma sabato 7 febbraio alle 16.30 in sala polivalente “Ulisse Bosisio” del monastero di S. Michele, sede della Biblioteca comunale.

La performance affronta la tematica della guerra e delle sue conseguenze sugli uomini.

Chi deve cercare soluzioni per la pace? Non c’è più dialogo tra uomini e continuano a fare la Guerra.

A chi spetta trovare una soluzione?

Gli occhi di Luciano hanno visto gli effetti della Guerra: chi resta nel suo mondo, chi va verso un altro e chi da un altro fugge. I suoi piedi hanno percorso tanta strada ma il cuore spera ancora.

Dove si trova la Pace?

In scena un muro che diventa il luogo di narrazioni, simbolo di confine, di ostacoli, di speranze, di messaggi.

Tra le pagine dei quotidiani prendono vita storie che interrogano la coscienza di tutti: Cos’è pace? Cos’è guerra? Chi deve cercare soluzioni per la pace?

L’evento è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito della promozione degli Istituti e luoghi della cultura- Anno 2025.

L’incontro è rivolto ad adulti e ragazzi dai 12 anni in su.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.