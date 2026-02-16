Varese News

A Viggiù prende fuoco una casa: anziana in ospedale ed evacuati

Fra le cause un problema legato al caricamento di una stufetta a bioetanolo. Il 16 febbraio di sei anni fa un incendio nella stessa corte

Un incendio è divampato nel pomeriggio a Viggiù in via Clivio.

Il rigo, che ha distrutto una casa, sarebbe stato innescato accidentalmente durante un’operazione di rifornimento di una stufetta alimentata a bioetanolo. È questa, secondo una prima ricostruzione, l’origine delle fiamme che hanno interessato un’abitazione, provocando momenti di forte apprensione.

Una donna di 85 anni trasportata al Circolo per aver respirato i fumi della combustione: è fuori pericolo. Evacuate temporaneamente una ventina di persone per i fumi che avevano invaso le abitazioni vicine.

Sul posto ambulanze di Areu, carabinieri e vigili del fuoco in forze.

Il 16 febbraio del 2020, esattamente sei anni fa, nella stessa corte si verificò un altro incendio partito da una canna fumaria che causò ingenti danni ad un’abitazione: le fiamme, sprigionatesi da una canna fumaria, bruciarono circa 50 metri quadri il tetto di un’abitazione di due piani.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
