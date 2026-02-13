Varese News

Varese Laghi

Carcassa di boa constrictor trovata nei boschi di Ternate

I resti dell'animale erano senza testa e con parte della coda mancante. Il ritrovamento è stato segnalato ai carabinieri

carcassa boa

Una scoperta macabra e decisamente inaspettata quella segnalata da una lettrice, che venerdì 13 febbraio ha trovato la carcassa mutilata di un serpente esotico in un prato a Ternate.

La donna stava passeggiando con il suo cane nei boschi, quanto ha intravisto tra l’erba i resti dell’animale, ai quali erano state asportate la testa e parte della coda. La carcassa si è poi scoperta appartenere a un esemplare di boa constrictor: un serpente di grosse dimensioni e non velenoso originario del Sud America. Questo animale viene spesso allevato e tenuto in cattività, trovando posto in numerose teche di appassionati di rettili.

Appena trovata la carcassa, la lettrice ha subito avvertito i carabinieri del Cites di Malpensa (con sede a Somma Lombardo): il raggruppamento istituito a seguito della Convenzione di Washington (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che regola il commercio di animali e piante.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.