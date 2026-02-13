Carcassa di boa constrictor trovata nei boschi di Ternate

Una scoperta macabra e decisamente inaspettata quella segnalata da una lettrice, che venerdì 13 febbraio ha trovato la carcassa mutilata di un serpente esotico in un prato a Ternate.

La donna stava passeggiando con il suo cane nei boschi, quanto ha intravisto tra l’erba i resti dell’animale, ai quali erano state asportate la testa e parte della coda. La carcassa si è poi scoperta appartenere a un esemplare di boa constrictor: un serpente di grosse dimensioni e non velenoso originario del Sud America. Questo animale viene spesso allevato e tenuto in cattività, trovando posto in numerose teche di appassionati di rettili.

Appena trovata la carcassa, la lettrice ha subito avvertito i carabinieri del Cites di Malpensa (con sede a Somma Lombardo): il raggruppamento istituito a seguito della Convenzione di Washington (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che regola il commercio di animali e piante.