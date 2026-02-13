Carcassa di boa constrictor trovata nei boschi di Ternate
I resti dell'animale erano senza testa e con parte della coda mancante. Il ritrovamento è stato segnalato ai carabinieri
Una scoperta macabra e decisamente inaspettata quella segnalata da una lettrice, che venerdì 13 febbraio ha trovato la carcassa mutilata di un serpente esotico in un prato a Ternate.
La donna stava passeggiando con il suo cane nei boschi, quanto ha intravisto tra l’erba i resti dell’animale, ai quali erano state asportate la testa e parte della coda. La carcassa si è poi scoperta appartenere a un esemplare di boa constrictor: un serpente di grosse dimensioni e non velenoso originario del Sud America. Questo animale viene spesso allevato e tenuto in cattività, trovando posto in numerose teche di appassionati di rettili.
Appena trovata la carcassa, la lettrice ha subito avvertito i carabinieri del Cites di Malpensa (con sede a Somma Lombardo): il raggruppamento istituito a seguito della Convenzione di Washington (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che regola il commercio di animali e piante.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.