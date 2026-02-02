Busto Arsizio
È ispirata a Milano-Cortina la nuova avventura “Meneghino alle Olimpiadi” in scena a Busto Arsizio
Il debutto dello spettacolo per famiglie di Orto teatro e L’Arca di Noe è domenica 8 febbraio alle 17 al Teatro S. G. Bosco per la rassegna Primi Applausi
Cosa succede se Meneghino partecipa alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina? Super attuale, parte da questa domanda la nuova avventura Meneghino alle Olimpiadi che debutta domenica 8 febbraio alle ore 17 al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio per il secondo appuntamento del 2026 con la stagione teatrale per famiglie Primi Applausi.
Uno spettacolo tutto da ridere per i bambini nato dalla collaborazione tra le compagnie Orto Teatro e L’Arca di Noe, curatrice della rassegna.
Tra slalom strampalati, gare improbabili e palle di neve volanti, Meneghino guida la squadra italiana in un’Olimpiade mai vista, imprevedibile. A complicare le cose arriva, dal gelo di Brividoia, il perfido Barne Trucchetti, determinato a vincere, barando in ogni modo.
Riuscirà Meneghino, con l’aiuto del pubblico, a smascherare le sue trappole?
Uno spettacolo travolgente, con burattini, attori e coinvolgimento attivo della platea per celebrare insieme a teatro l’amicizia, il gioco di squadra e l’arte di non prendersi mai troppo sul serio.
Posto unico con biglietto a 7 euro.
Gratuito per i minori di 3 anni.
Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazione@arcadinoeteatro.com oppure 351 3751758.
Biglietteria aperta 1 ora prima inizio spettacolo — chi non ha prenotato può acquistare i biglietti direttamente in teatro (fino a esaurimento posti).